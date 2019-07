Sex coach czy seksuolog? U kogo szukać pomocy, mając problemy w łóżku

Polacy stają się bardziej otwarci i chcą zaspokajać swoje potrzeby seksualne. Temat tabu, jakim był seks, przestał istnieć, co z pewnością miało wpływ na pojawienie się „nauczycieli” trudnej sztuki miłości. Na czym polega praca z sex coacha?

Życie seksualne Polaków – nie jest źle, ale może być lepiej…

Staliśmy się otwarci na nowe doznania, poszukujemy nowych sposobów zaspokajania potrzeb własnych oraz naszego partnera i nie boimy się już gadżetów erotycznych, jednak i tak z życiem seksualnym wielu Polaków nie jest najlepiej, bo niszczy je stres, brak czasu, ukierunkowanie jedynie na zaspokajanie ambicji zawodowych oraz wiele innych i bezpośrednio odbijających się na jakości życia seksualnego czynników.

Kiedy warto wybrać się do sex coacha?

W sytuacji, gdy relacje pomiędzy partnerami stają się napięte, samotne osoby mają problem z nawiązanie bliższych relacji, pojawiają się problemy seksualne, które nie wymagają specjalistycznej konsultacji lekarskiej lub odczuwamy potrzebę rozmowy na temat naszego życia erotycznego z obiektywną osobą, to warto poszukać sex coacha, który pomoże znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Sex coach nie jest seksuologiem; nie jest też psychologiem, więc poważniejsze problemy nie zostaną rozwiązane z jego pomocą. Sex coach jest jak „nauczyciel” i trener osobisty w sprawach łóżkowych, pomagający poradzić sobie z wieloma problemami, które nie wymagają konsultacji psychologicznej i seksuologicznej.

Sex coach to przede wszystkim osoba, która pomaga naprawić życie erotyczne i uczynić je bardziej satysfakcjonującym nie tylko w przypadku par z długoletnim stażem, docierających się dopiero nowożeńców, przechodzących kryzys małżonków, ale także singli. Często z porad sex coacha korzystają również osoby homoseksualne, transseksualne i biseksualne.

Jakie porady można otrzymać od sex coacha?

Sex coach podpowiada, w jaki sposób cieszyć się seksem i odczuwać przyjemność, którą on za sobą niesie. Porady mogą dotyczyć zarówno sposobów przełamywania barier w postaci kompleksów i lęku przed opowiadaniem o swoich potrzebach seksualnych partnerowi, jak i sposobów dawania większej przyjemności, odkrywania ciała partnera lub partnerki i nowych sposobów zaspokajania intymnych potrzeb.

Ile problemów, tyle pytań, na które postara się odpowiedzieć sex coach; może on też wskazać odwiedzającym go osobom możliwe sposoby rozwiązania ich problemów.

Sex coach a seksuolog – różnice

Jak już wcześniej wspomniano, sex coach nie jest seksuologiem i nie może wkraczać w obszar zarezerwowany jedynie dla osoby, która ma uprawnienia do leczenia konkretnych schorzeń. Sex coach nie prowadzi też terapii psychologicznej, więc nie pomoże osobom, których problemy łóżkowe lub problemy ze znalezieniem partnera spowodowane są bolesnymi doświadczeniami, traumami i wydarzeniami z przeszłości np. molestowaniem, gwałtem lub stosowaniem przemocy.

Co więcej, przekazuje on jedynie wiedzę teoretyczną i może wskazywać możliwe sposoby rozwiązania istniejącego problemu, ale nie jest inicjatorem, obserwatorem i uczestnikiem miłosnych zbliżeń.

Sex coach nie ma wykształcenia medycznego i nie jest absolwentem uczeni kształcącej w tym kierunku, może jedynie posiadać dyplomy lub certyfikaty potwierdzające, że uczestniczył w kursach oraz szkoleniach.

Seksuolog ma wykształcenie medyczne, które uprawnia go do wykonywania zawodu. Leczy i pomaga rozwiązywać problemy natury seksualnej np. związane z dysfunkcjami seksualnymi oraz schorzeniami, które bezpośrednio wpływają na jakość życia erotycznego jak np. problemy ze wzwodem, impotencja oraz oziębłość seksualna. Pracuje on także z osobami, u których występują patologiczne zachowania o podłożu seksualnym.

