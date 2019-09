Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. 5 niepokojących objawów

Nerwica natręctw może rozwinąć się u każdego z nas. Choroba miewa podłoże genetyczne, jednak znacznie częściej rozwija się pod wpływem obciążeń psychicznych, które prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego. Jakie objawy mogą świadczyć o nerwicy natręctw?

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – najczęstsze przyczyny

W przypadku nerwicy natręctw mamy do czynienia z wyjątkowo złożonymi przyczynami choroby. Mogą one dotyczyć zarówno genetycznej skłonności do występowania zaburzeń psychicznych, jak i różnych czynników środowiskowych.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – objawy

Objawy nerwicy natręctw są bardzo charakterystyczne. Mogą one dotyczyć samych myśli oraz określonych czynności. Często zaburzenie rozwija się dość nagle – z niewiadomego powodu zaczynamy wykonywać pewne czynności lub pojawia się u nas obsesyjny lęk i niepewność.

Objawy występujące w przypadku nerwicy natręctw dzielimy na dwie grupy, czyli obsesje oraz kompulsje. Pierwsza z nich uwzględnia objawy związane z uporczywymi myślami, a druga objawy dotyczące obsesyjnie powtarzanych czynności oraz rytuałów.

Początkowo objawy nerwicy natręctw mogą pojawiać się sporadycznie, jednak z czasem zaczynają dominować w życiu osoby chorej i przejmują nad nią kontrolę. Stają się one nie tylko problemem samego chorego, ale także jego bliskich, którzy łatwo zauważają nietypowe zachowania. Poniżej opisujemy częste objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które warto skonsultować z lekarzem.

