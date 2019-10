4 mity o seksie, które mogą zniszczyć związek

Seks jest nieodłączną częścią naszego życia. Nie tylko służy prokreacji, ale także wzmacnia relacje pomiędzy partnerami i pozwala utrzymać zdrowy związek. Brak seksu nie służy zdrowiu i relacjom partnerskim, jednak nawet z pozoru udane życie seksualne, które opiera się na powszechnie funkcjonujących mitach, może stać się przyczyną rozpadu związku oraz poważnych problemów emocjonalnych.

Sposób wychowania a relacje seksualne

Udane życie seksualne w dużej mierze zależy od sposobu wychowania. Nie od dziś wiadomo, że jedną z przyczyn zaburzeń seksualnych jest wpojony w dzieciństwie, negatywny stosunek do relacji damsko-męskich. Utrwalone, negatywne wzorce rzutują nie tylko na jakość życia seksualnego, ale także generują nieporozumienia pomiędzy partnerami i mogą powodować szereg problemów w łóżku, które odbijają się na intymnej relacji i sprzyjają rozstaniu.

Sposób wychowania jest jednym z powodów powstawania szkodliwych mitów na temat seksu, które wpływają na jakość współżycia, powodują frustrację oraz zaburzenia emocjonalne. Poniżej prezentujemy 4 mocno zakorzenione w ludzkim światopoglądzie mity, które dotyczą relacji seksualnych.

1. Uległość w łóżku

Przekonanie, że kobieta ma być uległa w łóżku to jeden z bardziej szkodliwych, nie tylko dla płci pięknej, mitów na temat seksu.

Wielu mężczyzn pragnie, aby ich partnerka okazywała podczas zbliżeń zaangażowanie i czerpała rodność z intymnych zbliżeń, jednak w przypadku sporego odsetka kobiet otworzenie się na potrzeby własne i potrzeby partnera to ogromny problem. Tutaj właśnie dużą rolę odgrywa sposób wychowania – wpajanie młodym dziewczynom, że seks ma służyć jedynie zaspokojeniu potrzeb partnera lub poczęciu dziecka, a czerpanie z niego radości może być oznaką rozwiązłości, powoduje ogromne problemy w późniejszych relacjach.

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają prawo do odczuwania przyjemności, dążenia do jej osiągnięcia oraz czerpania pełnej satysfakcji z intymnych zbliżeń. Wszystko, co nie wykracza poza wspólnie określone granice, jest zgodne z prawem oraz nie narusza godności i nietykalności cielesnej, jest dozwolone i nie należy wstydzić się swoich potrzeb, fantazji erotycznych oraz okazywania zadowolenia ze współżycia.

2. Brak ochoty na seks to zawsze oznaka zdrady

Brak ochoty na seks wcale nie musi być spowodowany zdradą. Coraz więcej kobiet i mężczyzn cierpi na zaburzenia libido oraz problemy emocjonalne, które są jedną z ich przyczyn. Równie silny, negatywny wpływ na życie seksualne ma przewlekły stres, przepracowanie, a nawet stosowana dieta, która może być przyczyną nie tylko problemów z płodnością, ale także zaniku potrzeb seksualnych, co obserwuje się m.in. w przypadku kobiet stosujących drastyczne głodówki. Nie można zapomnieć też o problemach w związku, które odbijają się na relacjach w sypialni i powodują stopniowe ustanie współżycia oraz rozpad związku.

3. Mężczyzna zawsze ma ochotę na seks, a kobietę ciągle boli głowa

Nasze potrzeby seksualne są różne i zależą od wielu czynników. W kawałach na temat seksu jest trochę racji, jednak stwierdzenie, że prawdziwy mężczyzna zawsze może, a kobieta ciągle odmawia to mit. Nie należy kierować się stereotypami, a w momencie, kiedy partner lub partnerka zacznie stosować wymówki od współżycia, warto postawić na szczerą rozmowę, a nie wzajemne pretensje. Okazuje się, że częstym powodem odmawiania seksu są skrywane pretensje, negatywne emocje oraz brak zrozumienia w łóżku.

4. Seks to małżeński obowiązek

Seks w dzisiejszych czasach nie jest obowiązkiem i nie jest zarezerwowany jedynie dla par, które zalegalizowały związek. Seks powinien wiązać się z miłością, chęcią dawania przyjemności oraz radością i na pewno nie ma żadnego związku z podpisanymi dokumentami, obrączką na palcu czy innymi symbolami. Przedmiotowe traktowanie partnera to kolejny z częstych powodów rozwodów i rozstań par, które nie zalegalizowały swojego związku. Seks jest częścią relacji, ale nie obowiązkiem żadnej ze stron i jeżeli pojawiają się problemy w sypialni, należy wspólnie poszukać sposobu ich rozwiązania, a nie z obowiązku, zmuszać się do współżycia.

