Czy wilgotność pochwy zawsze oznacza podniecenie?

Częsty przypadek: trochę się spieszysz i być może jesteś trochę za bardzo spięta, aż tu nagle... czujesz wilgoć w okolicy majtek. A może jakiś wyjątkowy „on” przyciąga twoją uwagę, więc twoje ciało chciałoby być „trochę” bliżej, ale to złe miejsce i zły moment, by myśleć o seksie. Czy zatem twoja pochwa faktycznie na coś reaguje? Poznajmy zdanie eksperta, certyfikowanej terapeutki-seksuologa, dr Janet Brito.

Dlaczego jestem tam „mokra”, jeśli nie jestem w sytuacji seksualnej?

Nawet jeśli nie jesteś tego świadoma, twoja pochwa wytwarza wilgoć. To naturalna część twojego fizjologicznego funkcjonowania. Gruczoły szyjki macicy i ściany pochwy zapewniają niezbędne nawilżenie, aby chronić okolice narządów płciowych przed urazami lub rozdarciem oraz by utrzymywać pochwę w czystości i wilgotności. W zależności od tego, w którym momencie cyklu jesteś i jaki masz poziom hormonów, ilość płynu szyjkowego może się różnić.

Pamiętaj, że ten płyn lub coś podobnego pojawia się również podczas seksu. Ale to, że on się pojawia, nie oznacza, że jesteś „w nastroju”. Oznacza to tyle, że twoje gruczoły pracują. Gruczołami odpowiedzialnymi za wytwarzanie nawilżenia potrzebnego do aktywności seksualnej są gruczoły Bartholina (znajdujące się po prawej i lewej stronie otworu pochwy) oraz gruczoły Skene (w pobliżu cewki moczowej).

Ogólnie rzecz biorąc, poziom nawilżenia zależy od kilku czynników, takich jak:

hormony

wiek

leki

zdrowie psychiczne

czynniki dotyczące sytuacji związkowej

pot i gruczoły potowe

napięcie

rodzaj odzieży, którą nosisz

nadmierna potliwość



infekcje.

Infekcje, takie jak bakteryjne zapalenie pochwy, mogą powodować uczucie wilgoci, ponieważ wilgoć pomaga usunąć bakterie z kanału pochwy. Nawilżenie pochwy zwiększa się również w pobliżu owulacji, aby zwiększyć szanse na zapłodnienie, zapewniając łatwiejsze przemieszczanie się plemników.

Czy to woda? Mocz? Naturalny lubrykant?

Natychmiastowe określenie, jaki rodzaj płynu jest „tam” obecny, może być trudne, zwłaszcza jeśli wycieka on niespodziewanie, gdy czekasz w kolejce po kawę. W większości przypadków nie będziesz wiedziała, dopóki nie znajdziesz się w łazience i nie sprawdzisz bielizny.

Jeśli jest to rodzaj śluzu, może to być płyn szyjki macicy (który nie jest spowodowany podnieceniem seksualnym). Płyn szyjki macicy składa się z węglowodanów, białek i aminokwasów. Zmienia teksturę, kolor i konsystencję, w zależności od fazy cyklu i poziomu hormonów.

Płyny szyjkowe są naturalną reakcją organizmu, ale jeśli twoje płyny są zielone, cuchnące lub mają teksturę twarogu, najlepiej skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to być oznaką infekcji.

Innym rodzajem płynu, który może znajdować się w okolicach intymnych, jest pot pochwowy pochodzący z gruczołów potowych. Podczas podniecenia seksualnego twój obszar pochwy puchnie z powodu zwiększonego przepływu krwi. To przekrwienie naczyń tworzy wodnisty roztwór zwany przesiękiem pochwowym.

Stres może powodować większe pocenie się, w tym w okolicy pochwy. Aby temu zaradzić, noś przewiewną bieliznę, korzystaj z dobrodziejstwa depilacji i przestrzegaj zasad higieny.

Mleczno-biała wydzielina, która różni się od innych płynów, to inny płyn pochwowy pochodzący z przesięku pochwowego i gruczołów pochwowych.

Jak wspomniano wcześniej, gruczoły Skene (zwane nieformalnie żeńską prostatą) odgrywają rolę w nawilżaniu i płynach. Gruczoły te nawilżają ujście pochwy i wytwarzają płyn, o którym wiadomo, że ma właściwości przeciwbakteryjne, które chronią okolice dróg moczowych.

Wiadomo również, że gruczoły Skene są odpowiedzialne za wytrysk, prawdopodobnie dlatego, że znajdują się blisko dolnego końca cewki moczowej. Wciąż trwają debaty o tym, czy kobiecy wytrysk jest prawdziwy, czy może jednak jest to mocz. Niestety, z powodu braku badań dotyczących zdrowia seksualnego kobiet, nadal istnieją kontrowersje dotyczące tego, czym właściwie jest kobiecy ejakulat i z czego jest zrobiony.

Pamiętaj, że każdy organizm jest wyjątkowy, a proporcje płynów mogą się różnić od innych.

Jestem „tam” mokra, ale nie napalona – co to znaczy?

Nie musisz być podniecona seksualnie, żeby czuć wilgotność pochwy. Czasami jest to zwykła reakcja organizmu: twoja pochwa jest mokra, ponieważ tak działa anatomia.

Inne sytuacje, w których może to nastąpić, mogą wynikać z oglądania lub czytania czegoś podniecającego, a twoje ciało w naturalny sposób reaguje fizjologicznie.

Wilgotność może być również sposobem na utrzymanie równowagi. W większości przypadków nie masz się czym martwić.

Jeśli chodzi o gruczoły potowe, srom ma liczne gruczoły potowe i łojowe, które utrzymują wilgotność pochwy. W takich przypadkach najlepiej jest dbać o higienę, nosić wkładki higieniczne lub bawełnianą bieliznę, aby utrzymać przewiewność.

