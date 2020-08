Jak szybko uporać się z infekcją intymną w czasie podróży?

W przypadku infekcji intymnych powinniśmy udać się do ginekologa, jednak nie zawsze jest to możliwe. Znalezienie dobrego lekarza podczas wyjazdu jest trudne, dlatego przez kilka dni możemy działać na własną rękę. Wyjątek stanowią infekcje intymne w czasie ciąży – w przypadku kobiet ciężarnych nie może być mowy o odwlekaniu wizyty u lekarza, bo zakażenie bakteryjne lub grzybicze może zagrozić zdrowiu dziecka.

Przyczyny infekcji intymnych

Podróże sprzyjają infekcjom intymnym. Podczas wyjazdów korzystamy z publicznych toalet, basenów, jacuzzi. Śpimy w nieswoim łóżku, korzystamy z hotelowych ręczników, a także cierpimy na biegunkę podróżnych, którą wywołuje m.in. zmiana wody i sposobu odżywiania. To wszystko sprawia, że ryzyko wystąpienia infekcji intymnej jest bardzo duże. Infekcjom intymnym sprzyja też długie siedzenie w samochodzie, samolocie lub pociągu oraz osłabienie organizmu, które często powoduje korzystanie z wszystkich uroków urlopu.

W przypadku kobiet, u których infekcje intymne często nawracają, np. z powodu suchości pochwy i zaburzeń hormonalnych warto przygotować się na najgorsze jeszcze przed wyjazdem i profilaktycznie zastosować kurację probiotykiem dopochwowym

W podróży równie często przytrafiają się infekcje układu moczowego np. zapalenie pęcherza, które jest skutkiem wychłodzenia okolicy nerek np. z powodu długiego siedzenia w mokrym kostiumie kąpielowym oraz zakażenia bakteriami bytującymi w okolicy odbytu.

Infekcja pochwy oraz infekcja układu moczowego nie muszą zrujnować nam urlopu. Trzeba przede wszystkim pamiętać o skutecznej profilaktyce, która uwzględnia:

częste podmywanie się dobrym preparatem do higieny intymnej,

unikanie półśrodków w postaci nawilżanych chusteczek dla niemowląt, które mogą powodować podrażnienia,

częstą zmianę wkładek higienicznych,

unikanie noszenia bielizny ze sztucznych włókien i obcisłych spodni,

przestrzeganie zasad higieny podczas korzystania z publicznych toalet,

korzystanie z prezerwatyw,

przestrzeganie zasad zdrowej diety (nadmiar cukrów prostych sprzyja zakażeniom grzybiczym),

korzystanie z własnego, osobnego ręcznika do osuszania okolic intymnych.

Sposoby na infekcje intymne w podróży

Z objawami infekcji intymnej możemy szybko się uporać, jednak brak uciążliwego swędzenia, pieczenia i upławów nie oznacza, że została ona całkowicie wyleczona. Po powrocie do domu trzeba udać się do ginekologa i w razie potrzeby przejść dodatkową kurację.

Ważne: niektóre sposoby na infekcje intymne, które znajdziemy np. w Internecie, mogą nam zaszkodzić. Na pewno nie powinniśmy wkładać do pochwy ząbka czosnku, robić płukanki z wody utlenionej oraz stosować środków przeciwgrzybiczych, które przeznaczone są do stóp. Takie zabiegi mogą zakończyć się poważnym podrażnieniem warg sromowych oraz wnętrza pochwy, a nawet doprowadzić do zapalenia dróg rodnych.

W celu bezpiecznego uporania się z infekcją intymną najlepiej zastosować dostępne bez recepty tabletki dopochwowe. Zawierają one kwas mlekowy, który pomaga przywrócić właściwe pH pochwy, tworząc niekorzystne warunki dla rozwoju chorobotwórczych bakterii oraz grzybów.

W aptekach dostępne są środki przeznaczone do zwalczania infekcji grzybiczych oraz infekcji mieszanych. Wsparciem kuracji dopochwowej jest stosowanie ginekologicznego płynu do higieny intymnej oraz dostępnych bez recepty środków do przemywania sromu i płukania pochwy. Można zastosować też ziołowe nasiadówki. W czasie kuracji trzeba wyjątkowo dbać o higienę, nosić przewiewną, nieuciskającą bieliznę, a także dokładnie osuszać srom po każdej kąpieli w słodkiej i słonej wodzie. Warto zadbać też o wzmocnienie organizmu, stosując dietę bogatą w naturalne probiotyki (kiszonki, naturalny jogurt, kefir, maślanka). W kryzysowej sytuacji wspomogą nas także probiotyki z apteki, jednak musimy pamiętać o ich prawidłowym przechowywaniu – niektóre preparaty muszą być przechowywane w lodówce.

