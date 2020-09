Pieczenie penisa po stosunku – czy to niebezpieczny objaw?

Pieczenie penisa w trakcie lub po stosunku nie jest normalnym objawem. Związane z członkiem, nieprzyjemne dolegliwości to znak, że w organizmie może dziać się coś niedobrego. Najczęściej przyczynami pieczenia penisa po stosunku są infekcje bakteryjne lub grzybicze oraz stany zapalne spowodowane mechanicznym uszkodzeniem nabłonka. Jakie mogą być inne przyczyny pieczenia penisa?

Choroby penisa

Wbrew pozorom wielu mężczyzn cierpi z powodu schorzeń penisa. Nie zawsze są one trudne do wyleczenia, jednak poczucie wstydu powoduje, że męska część populacji rzadko zgłasza się do lekarza z problemami natury intymnej. To duży błąd, bo nieleczone choroby penisa mogą spowodować problemy z płodnością, zwiększyć ryzyko rozwoju raka penisa oraz stać się źródłem zakażenia innych narządów i układów przez niebezpieczne bakterie i grzyby. Niektóre z chorób dotyczących męskich narządów płciowych są zaraźliwe, co dodatkowo powinno być impulsem do rozpoczęcia leczenia.

Pieczenie penisa – przyczyny

Pieczenie penisa po stosunku może wskazywać na kilka schorzeń. Podczas diagnozowania przyczyn problemu ważne są także inne objawy, które nie zawsze dotyczą układu moczowo-płciowego.

1. Silna reakcja alergiczna

Jeżeli pieczenie penisa po stosunku pojawia się po raz pierwszy, może to świadczyć o uczuleniu wywołanym zmianą prezerwatyw. Często zdarza się, że reakcję alergiczną wywołują:

prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym,

prezerwatywy o intensywnym kolorze i smaku,

prezerwatywy wykonane z lateksu,

lubrykanty na bazie silikonów,

lubrykanty smakowe i zapachowe,

kosmetyki intymne,

żele o działaniu pobudzającym i potęgującym doznania w czasie stosunku,

miejscowo działające środki przedłużające stosunek,

miejscowo działające środki potęgujące erekcję i „powiększające” penisa,

gadżety erotyczne np. nakładki na penisa.

Charakterystycznym objawem reakcji alergicznej jest nie tylko nagłe uczucie pieczenia, ale także świąd, zaczerwienienie oraz obrzęk. Dodatkowo mogą pojawić się też wykwity w postaci drobnej wysypki lub pęcherzyków wypełnionych treścią surowiczą. Objawy alergii kontaktowej ustępują dość szybko, jednak niektóre alergeny mogą wywołać też niebezpieczne duszności lub doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.

2. Mechaniczne uszkodzenie nabłonka

Intensywny seks może czasami doprowadzić do mikrouszkodzeń nabłonka, które objawiają się właśnie pieczeniem. Przyczyną dyskomfortu jest najczęściej niewystarczające nawilżenie pochwy, które wywołuje równie duży dyskomfort u kobiety, objawiając się pieczeniem pochwy po stosunku.

3. Infekcja grzybicza

Przyczyną pieczenia penisa po stosunku może też być zakażenie grzybicze. Grzybica penisa to dość częsta przypadłość, którą należy leczyć. Drożdżaki Candida albicans oprócz pieczenia powodują także m.in. świąd oraz pojawienie się białej wydzieliny pod napletkiem. Dolegliwości związane z grzybicą prącia często nasilają się właśnie po stosunku. Grzybica wymaga rozpoczęcia leczenia nie tylko u mężczyzny, ale także jego partnerki.

4. Infekcja bakteryjna

Bakterie to kolejna z przyczyn pieczenia penisa po stosunku. W tym przypadku możemy mieć do czynienia m.in. z bakteryjnym zapalenie cewki moczowej oraz infekcją mającą swoje źródło w nerkach lub w pęcherzu. W tym przypadku kluczowe jest rozpoczęcie leczenia antybiotykami. Objawem towarzyszącym pieczeniu może być podwyższona temperatura ciała oraz ból w okolicy podbrzusza i dolnego odcinka kręgosłupa.

5. Choroby weneryczne

Choroby przenoszone drogą płciową np. kiła, rzeżączka i chlamydioza są równie częstą przyczyną pieczenia penisa po stosunku, jak typowe infekcje intymne. Można się nimi zarazić podczas uprawiania przygodnego seksu bez zabezpieczenia. Oprócz bólu i pieczenia penisa choroby weneryczne powodują także stopniowe wyniszczanie organizmu.

Podsumowując, pieczenie penisa po stosunku jest objawem, który zawsze trzeba skonsultować z lekarzem. Jeżeli dolegliwość uporczywie nawraca, a pieczeniu towarzyszy też sącząca się wydzielina, brzydki zapach, owrzodzenie lub obrzęk, to należy natychmiast odwiedzić lekarza, aby uniknąć możliwych powikłań.

