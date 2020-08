Jak leczyć nadciśnienie bez rujnowania życia seksualnego?

Nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi) dotyka ponad miliard ludzi na całym świecie i jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Zaleca się zdrowy styl życia, w tym ograniczenie soli, ograniczenie spożycia alkoholu, ćwiczenia fizyczne, kontrolę masy ciała i rzucenie palenia. Większość pacjentów wymaga również leczenia farmakologicznego, co wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu, udaru i chorób serca – ale około połowa pacjentów nie przyjmuje tabletek. Dysfunkcja seksualna jest jednym z powodów, dla których pacjenci przerywają leczenie.

Nadciśnienie a erekcja

Mężczyźni z nadciśnieniem tętniczym prawie dwa razy częściej mają upośledzony przepływ krwi w prąciu i zaburzenia erekcji w porównaniu z mężczyznami z normalnym ciśnieniem krwi, co zwiększa ryzyko chorób serca i śmierci. Wysokie ciśnienie krwi uszkadza ściany tętnic, powodując ich twardnienie i zwężenie oraz zmniejszając przepływ krwi do prącia. Zaburzenia erekcji to wczesna oznaka uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Jednak wcześniejsze badania wykazały, że zaburzenia erekcji występują częściej u leczonych niż nieleczonych mężczyzn z wysokim ciśnieniem krwi. Niektóre leki przeciwnadciśnieniowe – w szczególności diuretyki i beta-blokery – są powiązane z pogorszeniem funkcji seksualnych. W tym badaniu sprawdzono związek między poziomem ciśnienia krwi a przepływem krwi w prąciu oraz tym, czy leki obniżające ciśnienie krwi miały wpływ na związek.

W badaniu wzięło udział 356 mężczyzn z zaburzeniami erekcji i bez historii cukrzycy lub chorób układu krążenia, którzy zgłosili się do kliniki w latach 2006-2019. Kohortę podzielono na trzy kategorie według ciśnienia krwi: normalne, wysokie-prawidłowe i nadciśnienie. Łącznie 164 (46%) pacjentów było leczonych lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu USG dopplera prącia, które jest standardową metodą oceny naczyń krwionośnych prącia i zaburzeń erekcji. Metoda polega na wstrzyknięciu leku w podstawę penisa w celu otwarcia naczyń krwionośnych, a następnie pomiarze przepływu krwi. Uważa się, że przepływ krwi w prąciu jest zaburzony, gdy prędkość jest mniejsza niż 25 cm / s.

Utrudniony przepływ krwi w prąciu

Wśród mężczyzn, którzy nie otrzymują leków przeciwnadciśnieniowych, prędkość przepływu krwi w prąciu stopniowo malała wraz ze wzrostem ciśnienia krwi – tj. przepływ krwi był najszybszy u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi, wolniejszy u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem krwi, a najwolniejszy u osób z nadciśnieniem. Natomiast wśród mężczyzn przyjmujących terapię przeciwnadciśnieniową nie było różnicy w prędkości przepływu krwi w prąciu między trzema kategoriami ciśnienia krwi.

W dodatkowej analizie porównano leczonych i nieleczonych mężczyzn w każdej grupie ciśnienia krwi. W kategorii nadciśnienia tętniczego pacjenci leczeni i nieleczeni mieli podobne prędkości przepływu krwi w prąciu. Jednak w kategorii wysokiego normalnego, leczeni mężczyźni mieli gorszy przepływ krwi w prąciu niż mężczyźni nieleczeni. Podobnie, w kategorii normalnego ciśnienia krwi, leczeni mężczyźni mieli gorszy przepływ krwi w prąciu niż mężczyźni nieleczeni.

Badanie pokazuje, że nadciśnienie można leczyć bez powodowania zaburzeń erekcji. Pacjenci i lekarze muszą prowadzić otwarte dyskusje, aby znaleźć najlepszą opcję leczenia.