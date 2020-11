Opryszczka narządów płciowych to wirus na całe życie. Jak z nim żyć?

Dosłownie setki milionów ludzi na całym świecie cierpi na opryszczkę narządów płciowych. Według Centers for Disease Control and Prevention, ponad 1 na 6 kobiet w wieku od 14 do 49 lat jest nosicielem wirusa HSV-2.

Objawy nie muszą być uciążliwe

Opryszczka narządów płciowych u bardzo wielu osób nie daje żadnych objawów. Jednak w trakcie stosunku seksualnego jest przekazywana partnerowi/partnerce. Opryszczka nie wpływa na płodność – nadal można zajść w ciążę i bezpiecznie urodzić dziecko. Ewentualne symptomy są bardzo łatwe do rozpoznania przez lekarza, może pojawić się ból oraz zmiany skórne w postaci pęcherzy, które lokalizują się w okolicy narządów płciowych oraz krocza (zarówno u kobiet jak i mężczyzn).

Nadal możesz mieć udane życie seksualne

Opryszczka narządów płciowych, chociaż jest wirusem trwającym całe życie, jest w rzeczywistości bardzo łatwa do opanowania – i na pewno nie powinna powstrzymywać nikogo przed satysfakcjonującym życiem seksualnym.

Po postawieniu diagnozy zwykle przepełnia nas poczucie winy, wstyd, uraza i zażenowanie. Społeczeństwo mówi nam, że jeśli mamy opryszczkę, jesteśmy brudni lub nieodpowiedzialnie uprawiamy seks, co nie jest prawdą. Możesz zarazić się opryszczką od partnera seksualnego, który nie ma widocznego bólu lub może nie wiedzieć, że jest zarażony.

Najnowsze osiągnięcia w leczeniu opryszczki mogą pomóc zmniejszyć częstotliwość jej występowania, a także czas trwania, co oznacza bezpieczny seks i mniejsze ryzyko przeniesienia wirusa. Objawy opryszczki można złagodzić przyjmując preparaty przeciwwirusowe (zarówno doustne jak i miejscowe). Jeśli masz opryszczkę, powinieneś porozmawiać ze swoim partnerem seksualnym i poinformować go, że tak jest i jakie ryzyko się z tym wiąże.

