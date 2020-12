Czy wiesz, jak znaleźć wszystkie strefy erogenne ciała? O tych miejscach mogłeś nie wiedzieć

Powszechnie każdy potrafi wymienić kilka stref erogennych. Jednak badania naukowe dowodzą, że wrażliwych na odczucia seksualne miejsc na ludzkim ciele jest o wiele więcej.

Co to jest strefa erogenna?

Strefa erogenna to obszar ludzkiego ciała, który jest wyjątkowo wrażliwy na dotyk, a po pobudzeniu może wywołać reakcję seksualną. Pobudzanie stref erogennych może doprowadzić do podniecenia i orgazmu. Słowo erogenny pochodzi od greckiego „eros”, czyli miłość, i od angielskiego „genous”, czyli wytwarzanie.

Najbardziej znane strefy erogenne to:

penis/łechtaczka

piersi

usta

brodawki sutkowe

Istnieje też wiele obszarów na ciele, które mają mniej zakończeń nerwowych, ale nadal mogą być erogenne. Wszystko zależy od sposobu, w jaki są dotykane. Odpowiednio pobudzane mogą dać reakcję seksualną, odprężenie i przyjemność. Dlatego tak ważne jest odkrywanie swojego ciała razem z partnerem, aby poznać swoją i jego mapę doznań seksualnych na ciele.

Mniej znane strefy erogenne to:

brzuch

stopy

uszy

oczy

Co ciekawe, za strefę erogenną uważany jest także mózg. Tworzy on bowiem połączenie między stymulacją wzrokową a fizycznym dotykiem. Mózg również silnie reaguje na sam widok pieszczot. Jest potężnym narzędziem uwodzenia, ponieważ może go pobudzić sama rozmowa z podtekstem seksualnym. Dobre samopoczucie psychiczne jest ważne podczas seksu, dlatego nie można pomijać roli tego organu w udanym życiu seksualnym.

