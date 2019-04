Naukowcy wydrukowali serce w 3D. Użyli komórek pacjenta

Niewydolność serca: dobra diagnoza i leczenie to podstawaChoroby serca są powszechne na całym świecie. Bywają przypadki, gdy jedynym ratunkiem dla pacjenta jest przeszczep serca. Niestety, dawców jest za mało. Drugim problemem jest wysokie ryzyko odrzucenia przez organizm przeszczepionego narządu. Nic dziwnego, że naukowcy szukają nowych rozwiązań, które zwiększałyby szanse przeżycia osób, zmagających się z poważnymi chorobami serca.

Serce wydrukowane w 3D

Chociaż już wcześniej naukowcy stworzyli funkcjonalne struktury ucha, kości i mięśni za pomocą technologii bioprintingu 3D, wydrukowanie serca do tej pory było tylko marzeniem.

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu dokonała jednak przełomu. Wydrukowali oni pierwsze serce w 3D, pełne komórek, naczyń krwionośnych, z komorami i przedsionkami. Do eksperymentu użyto materiału biologicznego pacjenta. Pierwszym krokiem było wykonanie biopsji tkanki tłuszczowej u chore. Następnie oddzielono materiał komórkowy od materiału niekomórkowego. Komórki zostały „przeprogramowane”, by mogły się stać komórkami pluripotentnymi – zdolnymi do przekształcenia się w różne tkanki. Macierz zewnątrzkomórkową (ECM), trójwymiarową sieć makrocząsteczek takich jak kolagen i glikoproteiny przekształcono w hydrożel, co umożliwiło drukowanie.

Obiecujące wyniki

Pierwsze serce, wydrukowane w technice 3D jest miniaturowe. Dosłownie – ma wielkość serca królika.

Następnym kluczowym zadaniem, będzie „nauczenie” serca pompowania krwi. Technologia jest wciąż bardzo daleko od możliwości zastąpienia tradycyjnej metody przeszczepów serca narządami pochodzącymi od dawców. Być może za 10 lat pojawią się drukarki organów w najlepszych szpitalach na całym świecie, a procedury te będą przeprowadzane rutynowo.

Wyniki eksperymentu opublikowano w czasopiśmie „Advanced Science”.

