Opóźnienie menopauzy o 20 lat? Teraz to może być możliwe

Jeden z ekspertów w dziedzinie płodności prawdopodobnie opracował przełomową metodę leczenia idealną dla kobiet w wieku do 40 lat, które chcą rodzić nawet po osiągnięciu menopauzy. Metoda ta polega na usunięciu niewielkiego kawałka jajnika poprzez dosyć nową procedurę zabiegową zwaną operacją przez dziurkę od klucza. Tkanka zostanie zamrożona w temperaturze -150 stopni Celsjusza. Następnie lekarz może w ten sposób przechowywać tkankę jajnika, dopóki kobieta nie osiągnie menopauzy. Następnie lekarze mogą rozmrozić tkankę i wszyć ją z powrotem do ciała kobiety. Proces ten wyzwoli naturalne hormony, co z kolei opóźni menopauzę.

Operacja przesunięcia menopauzy

Operacja ma na celu odwleczenie menopauzy, która może prowadzić do poważnych dolegliwości wśród wielu kobiet na całym świecie. Poza tym kobiety te nie przyjmują hormonalnej terapii zastępczej odpowiednio wcześnie, szczególnie te, u których menopauza pojawia się bardzo wcześnie i jest wówczas inaczej zwana pierwotną niewydolnością jajników (POI). POI to stan, w którym dochodzi do utraty funkcji jajników przed 40. rokiem życia.

Proponowana procedura może przedłużyć płodność kobiety, umożliwiając jej poczęcie nawet w wieku siedemdziesięciu lat. Ale profesor Simon Fishel twierdzi, że jest to niedozwolone z przyczyn etycznych.

Dziewięć kobiet w wieku od 22 do 36 lat już poddało się operacji. Profesor Fishel powiedział, że kobiety żyją dłużej, co oznacza, że ​​mogą żyć w stanie menopauzy przez dziesięciolecia. Celem jest zatem umożliwienie kobietom przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem i aktywnego działania na rzecz dobrego stanu poprzez naturalne opóźnienie menopauzy.

Stopniowa utrata hormonów

Menopauza występuje, gdy menstruacja ustaje na stałe, przynajmniej przez 12 miesięcy z rzędu. Jest to normalny proces, który przechodzi każda kobieta. Przejście ze stanu przedmenopauzalnego do menopauzalnego następuje między 45. a 55. rokiem życia. Zwykle trwa około siedmiu lat, jednak może trwać nawet 14 lat. Wówczas zmniejsza się produkcja estrogenu i progesteronu, które są hormonami żeńskimi. Ponadto kobiece ciało ulega wielu zmianom, takim jak utrata masy kostnej i przyrost masy.

Podczas gdy menopauza jest naturalnym etapem starzenia się, niezdolność do poczęcia może prowadzić do objawów, takich jak nocne poty, uderzenia gorąca, problemy ze snem, suchość pochwy i zmiany nastroju.

W przeszłości podobna procedura pozwalała młodym kobietom i dziewczętom poddanym chemioterapii lub radioterapii przechowywać tkankę jajnika i zamrażać ją. W przyszłości, gdy młoda kobieta chce urodzić dziecko, tkanka może zostać rozmrożona i wszczepiona w pobliżu jajowodów.

Ile to kosztuje?

Kobiety w okresie menopauzy są bardziej narażone na niektóre choroby przewlekłe, w tym osteoporozę i choroby układu sercowo-naczyniowego. Jednak eksperci od płodności uważają, że ten zabieg może pozwolić kobietom w okresie menopauzy zajść w ciążę. Operacja kosztuje od około 3300 do 7800 dolarów amerykańskich za usunięcie i przechowywanie tkanki jajnika oraz kolejne 4400 za przeszczep.

„To pierwszy projekt na świecie, który zapewnia zdrowym kobietom kriokonserwację tkanki jajnika wyłącznie w celu opóźnienia menstruacji” –podał w oświadczeniu prof. Fishel.

Procedura ta może pomóc zaoszczędzić na kosztach opieki zdrowotnej nad kobietami w okresie menopauzy, szczególnie tych z problemami związanymi z menopauzą, takimi jak osteoporoza i choroby serca.