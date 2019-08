Endoskopia robotowa – nowa era w leczeniu nowotworów

Roboty chirurgiczne

Urologia jest przykładem dziedziny, która wybitnie skorzystała z wykorzystania aparatury robotowej podczas operacji prostaty. Ponadto podejmuje się próby z wykorzystaniem chirurgii robotowej w operacjach obejmujących praktycznie każdą część ciała. Duże nadzieje, jakie się pokłada w tych technikach, są związane precyzją ruchów eliminujące czynnik ludzki.

Zaawansowane techniki endoskopowe

Endoskopia pozwala nie tylko na diagnostykę, ale również na dokonywanie zabiegów. Tego typu zabiegi mają szczególnie duży potencjał w przypadku zmian nowotworowych ograniczonych jedynie do śluzówki przełyku, żołądka lub jelita grubego. Niestety są to techniki wymagające dużej sprawności i doświadczenia od wykonującego je lekarza. Zaawansowany trening endoskopowy wymaga czasu i nakładu pieniędzy. W przeciwnym wypadku pozostaje wycięcie niewielkiej zmiany metodami klasycznymi – tzn. podczas otwartego zabiegu, co wiąże się powstaniem blizny, bólu i dłuższego pobytu w szpitalu.

Endoskopia robotowa

Zespół naukowców z Harvardu przeprowadził badanie porównujące skuteczność zabiegów wykonanych metodami klasycznej endoskopii lub endoskopii robotowej u lekarzy bez doświadczenia w zabiegach endoskopowych. Do eksperymentu specjalne dobrano lekarzy nowicjuszy, aby ich umiejętności nie wpływały na to, która z badanych metod jest lepsza. Zabiegi symulowano na sztucznie wytworzonej zmianie na powierzchni śluzówki jelita grubego krowy mającej symulować raka jelita grubego. Zabiegi przy wsparciu maszyny trwały krócej, były dokładniejsze i ponadto mniej obciążały psychicznie lekarza w porównaniu z wykonaniem klasycznej endoskopii. Wyniki badania sugerują, że wsparcie maszynowe endoskopii ma duży potencjał poprzez poprawę dokładności zabiegów oraz skrócenie procesu rekonwalescencji.

