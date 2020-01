Laserowa korekcja wzroku – wady i zalety

Coraz więcej osób zauważa u siebie problemy ze wzrokiem. Wiele wad wzroku powstaje jeszcze w okresie dzieciństwa i stopniowo się pogłębia, utrudniając normalne funkcjonowanie i wymuszając częstą zmianę szkieł okularowych i soczewek kontaktowych Sposobem na odzyskanie pełnego komfortu widzenia może być laserowa operacja oczu, która pozwala zapomnieć o konieczności noszenia okularów. Jakie wady wzroku leczy się laserem?

Wady wzroku, które można wyleczyć dzięki operacji laserowej

Zabieg laserowej korekcji wad wzroku może być zastosowany u pacjentów z różnymi schorzeniami oczu. Stosuje się go zarówno u osób z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością, jak i astygmatyzmem. Dzięki temu spore grono osób z najczęściej występującymi wadami wzroku może poddać się zabiegowi laserowej korekcji występujących u nich problemów ze wzrokiem.

Wady wzroku (wady refrakcji) – czym się objawiają?

Wyróżniamy kilka często występujących wad wzroku, jednak zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością oraz astygmatyzmem. W przypadku krótko i dalekowzroczności problem polega na tym, że promienie światła, które wpadają poprzez źrenicę, nie są prawidłowo skupiane na siatkówce.

Krótkowzroczność występuje wówczas, gdy promienie światła skupiają się przed siatkówką. Osoby z tą wadą wzroku lepiej widzą przedmioty, które znajdują blisko ich oczu. Z tego względu często muszą one przybliżać do twarzy książkę, gazetę lub telefon i mają problem np. z rozpoznaniem twarzy mijanych na ulicy osób.

Dalekowzroczność (nadwzroczność) jest przeciwieństwem krótkowzroczności. W tym przypadku światło wpadające przez źrenice skupia się poza siatkówką, więc osoby, u których występuje ta wada wzroku, lepiej widzą z większej odległości.

Astygmatyzm to nieco inny rodzaj wady wzroku. W tym przypadku mamy do czynienia z problemami z ostrością widzenia, które spowodowane są przez zaburzenia symetrii obrotowej gałki ocznej. Wada ta może dotyczyć zarówno krótko, jak i dalekowidzów oraz może występować bez innych, współtowarzyszących jej zaburzeń widzenia. Astygmatyzm prowadzi do nadmiernego rozciągnięcia widzianego obrazu w płaszczyźnie poziomej lub pionowej oraz braku ostrości widzenia.

Na czym polega laserowa korekcja wzroku?

Zabieg laserowy przeprowadzany w celu korekcji wad wzroku polega na odpowiednim wymodelowaniu warstw rogówki za pomocą lasera, aby wpadające przez źrenicę światło trafiało bezpośrednio na siatkówkę. W zależności od rodzaju wady wzroku zabieg przeprowadza się odpowiednią metodą powierzchniową lub głęboką, które dobiera się m.in. pod względem stopnia zaawansowania wady wzroku i jej rodzaju.

Zalety laserowej korekcji wad wzroku

Laserowa korekcja wzroku jest szybkim i bezbolesnym sposobem na poprawę jakości widzenia oraz jakości ogólnego funkcjonowania. Dzięki zabiegowi możliwe jest przywrócenie naturalnego widzenia i usunięcie powszechnie występujących wad wzroku. Niestety, zabieg laserowy nie może być przeprowadzony u każdego pacjenta, bo można dzięki niemu wyleczyć jedynie małe i średnie wady wzroku. O tym, czy zabieg będzie mógł zostać przeprowadzony, decyduje wielkość wady wzroku (wartość wyrażona w dioptriach), a także stan zdrowia pacjenta oraz jego wiek.

Laserowa korekcja wad wzroku przynosi długotrwały efekt i jest sposobem na pozbycie się utrudniających życie problemów ze wzrokiem, jednak ma też pewne wady. Jedną z nich jest to, że nie można wykonać zabiegu u osób, które nie ukończyły 21. roku życia, a także osób, u których wady wzroku systematycznie się pogłębiają. Jedną z wad laserowej korekcji wzroku, która często jest kluczowa dla pacjentów, jest cena zabiegu, bo nie podlega on refundacji przez NFZ.

