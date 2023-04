Często czujesz zmęczenie i brakuje ci tchu? Sprawdź, czy nie jest to niewydolność serca

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest zdolne do przepompowania odpowiedniej ilości krwi, niezbędnej dla narządów organizmu. Występuje w Polsce nawet u miliona osób. Jesteśmy w niechlubnej europejskiej czołówce pod względem hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Dowiedz się, jakie są pierwsze objawy tego schorzenia, aby w porę udać się do lekarza i rozpocząć leczenie, które może uratować życie.

Do niewydolności serca może przyczynić się nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca czy przebyty zawał, zapalenie mięśnia sercowego, ale również cukrzyca, w której naczynia krwionośne ulegają uszkodzeniu, przewlekłe choroby płuc czy choroby tarczycy. Dwie postacie niewydolności serca Rozróżnia się dwa rodzaje niewydolności serca. Są to: ostra niewydolność serca – pojawiająca się nagle, w której objawy gwałtownie narastają i stanowią zagrożenie dla życia,

– pojawiająca się nagle, w której objawy gwałtownie narastają i stanowią zagrożenie dla życia, przewlekła niewydolność serca – stan, który utrzymuje się ponad miesiąc, dając charakterystyczne objawy i dolegliwości. Główne objawy niewydolności serca Ciągłe zmęczenie wynikające ze zmniejszenia tolerancji na wysiłek Szczególnie należy na to zwrócić uwagę, gdy czynności, które do tej pory wykonywaliśmy bez problemu, nagle stają się niezwykle trudne do wykonania, męczymy się przy nich i brakuje nam tchu. Stan ten może wynikać z niedotlenienia naszych mięśni, typowego dla niewydolności serca. Duszność Duszność początkowo pojawia się w czasie wysiłku fizycznego, później podczas nawet niewielkiej aktywności, a w najbardziej zaawansowanej fazie – nawet w czasie odpoczynku. Zdarzają się też ataki duszności nocnej, bo pozycja leżąca nasila objawy. Ze względu na to, że przeważnie uczucie duszności znika po kilku minutach od przyjęcia pozycji siedzącej, często kończy się tym, że chory śpi całą noc w fotelu, aby uniknąć nieprzyjemnego objawu. Symetryczne obrzęki wokół kostek u nóg Obrzęki nóg wokół kostek pojawiają się w ciągu dnia, największe są wieczorem i na początku choroby znikają nad ranem. W miarę postępu choroby obrzęki obejmują coraz większą część nóg i nie znikają po nocnym odpoczynku. Kaszel niezwiązany z przeziębieniem Przy niewydolności serca kaszel pojawia się szczególnie w pozycji leżącej lub w nocy w wyniku gromadzenia się płynów w płucach. Kaszlowi towarzyszy często świszczący oddech, nieregularne i przyśpieszone bicie serca. Związane jest to z tym, że serce przyspiesza swój rytm, aby przeciwdziałać mniejszej objętości krwi, którą wypompowuje przy każdym skurczu. Te objawy mogą wywoływać u pacjenta duży stres i poczucie strachu. Do zewnętrznych objawów niewydolności serca należą natomiast bladość na twarzy oraz zimne kończyny. Objawy niewydolności serca powinny skłonić do wizyty u kardiologa W razie pojawienia się objawów mogących wskazywać na niewydolność serca należy zgłosić się do lekarza, który zaleci dalsze działania. Jeśli objawy pojawią się gwałtownie, stan ulegnie pogorszeniu, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

