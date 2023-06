Drętwienie palców u rąk to nie tylko dyskomfort. Może być związane z poważną chorobą

Niedoczynność tarczycy to choroba, podczas której tarczyca produkuje za mało hormonów w porównaniu do potrzeb. Ten niedobór wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Jest to najczęstsze zaburzenie czynności pracy tarczycy – występuje u około 5 procent kobiet i 1 procenta mężczyzn. I choć daje ono szereg objawów, to jeden z nich jest dość specyficzny i łatwo go zignorować, zupełnie nie łącząc z tą chorobą.

Drętwienie palców u rąk a niedoczynność tarczycy

U wielu osób chorych na niedoczynność tarczycy pojawiają się także objawy związane z układem mięśniowo-szkieletowym – może mieć to miejsce jeszcze przed wystąpieniem bardziej charakterystycznych symptomów tej choroby. Zwiększa się wtedy ryzyko innych zaburzeń, które dotyczą układu mięśniowo-szkieletowego. Jednym z nich jest zespół cieśni nadgarstka. Według ekspertów występuje on nawet u 80 procent chorych na niedoczynność tarczycy. Objawem jest właśnie drętwienie palców u rąk, ale też mrowienie i ból. Nieprzyjemne doznania dotyczą okolicy kciuka, palca wskazującego oraz połowy palca serdecznego. Do tego mogą dojść także zaburzenia czucia w tej okolicy, osłabienie mięśni (czasami również ich zanik). Dolegliwości mogą budzić chorego nawet w nocy. Ulgę przynosi wtedy „strzepywanie dłoni”. Schorzenie to wynika z ucisku na nerw pośrodkowy w obrębie nadgarstka.

Objawy mogą dotyczyć tylko jednej ręki lub występować w obrębie obu. Ich pojawienie się nie powinno być ignorowane – zawsze wymaga zgłoszenia się do lekarza. Poza diagnostyką zaburzeń pracy tarczycy należy także wykonać dodatkowe badania dotyczące narządu ruchu. Zmiany w układzie ruchu mogą być powikłaniem niedoczynności tarczycy, więc ich leczenie polega głównie na leczeniu tej choroby. U części chorych mogą one jednak nie ustąpić, a wtedy konieczne jest wdrożenie dodatkowych metod leczenia, na przykład w formie operacji.

Jak jeszcze objawia się niedoczynność tarczycy?

Drętwienie palców u rąk jest dość specyficznym objawem niedoczynności tarczycy związanym z zespołem cieśni nadgarstka. Do bardziej charakterystycznych symptomów sugerujących tę chorobę zaliczamy:



nadmierna senność,

ciągłe uczucie zimna,

zaparcia (lub rzadsze oddawanie stolca),

przyrost masy ciała,

bladą, suchą skórę,

suche włosy,

zaburzenia miesiączkowania,

niepłodność.

Wykonując badania laboratoryjne u osoby z niedoczynnością tarczycy, można także stwierdzić niedokrwistość oraz podwyższone stężenie cholesterolu. Wszystkie objawy niedoczynności tarczycy mogą mieć różne nasilenie. Niektóre osoby mogą też nie zaobserwować u siebie żadnego z powyższych.

Podejrzenie niedoczynności tarczycy – jakie badania?

Jak sprawdzić, czy występuje u nas niedoczynność tarczycy? Przy podejrzeniu tej choroby należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Specjalista po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta – skieruje taką osobę na badanie TSH, jeśli będą ku temu przesłanki. Badanie TSH polega na oznaczeniu stężenia TSH (hormonu tyreotropowego). Jest to najczulsze badanie, które wykrywa zaburzenia czynności pracy tarczycy. Zaleca się, żeby było ono wykonywane w godzinach porannych.

Jeżeli uzyskany wynik będzie nieprawidłowy, czyli powyżej górnej granicy normy – konieczne będzie też wykonanie pomiaru stężenia tyroksyny (FT4), a następnie ustalenie przyczyny tej choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Żeby ustalić podłoże niedoczynności tarczycy, przeprowadza się także badanie USG tarczycy.

