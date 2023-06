Parcie na pęcherz może mieć różne przyczyny. Dowiedz się, jakie

Parcie na pęcherz (parcie na mocz, pollakisuria) jest nieprzyjemnym uczuciem, które związane jest z częstą potrzebą oddawania moczu. Dyskomfort ten odczuwany jest, nawet gdy objętość zalegającego moczu jest niewielka. Parcie na pęcherz może mieć różne przyczyny. Najczęstszą z nich jest zapalenie pęcherza.

Inne objawy zapalenia pęcherza

Zapalenie pęcherza to stan zapalny wywołany przez bakterie i drobnoustroje. Osoby cierpiące na to schorzenie odczuwają wzmożoną potrzebę oddawania moczu i ciągłe parcie na pęcherz. Towarzyszącymi objawami są:



podwyższona temperatura,

bóle mięśni,

złe samopoczucie.

Parcie na mocz a przyczyny ginekologiczne

Bakterie łatwiej przenoszą się do pęcherza moczowego u kobiet niż u mężczyzn, co wynika z budowy anatomicznej. Do zakażenia dochodzi przez cewkę moczową. W większości przypadków wywołuje je pałeczka okrężnicy (dochodzi do zakażenia Escherichia coli ).

Zdarza się, że kobiety odczuwają parcie na pęcherz podczas stosunku seksualnego. Dzieje się tak dlatego, że penis uciska podczas penetracji także inne narządy wewnętrzne, m.in. pęcherz moczowy. Stąd naturalna potrzeba oddawania moczu.

Parcie na mocz to również jeden z pierwszych objawów ciąży. Pojawia się dlatego, że powiększająca się macica naciska na pęcherz, ograniczając jego pojemność. Zwiększający się poziom progesteronu podczas ciąży pobudza pęcherz do aktywności. Do ginekologicznych przyczyn parcia na pęcherz zalicza się również wypadanie miednicy, która obniżając się, może uciskać pęcherz.

Parcie na pęcherz u mężczyzn to często problemy z prostatą

Parcie na pęcherz, ból podczas oddawania moczu oraz mimowolne wzwody prącia mogą wskazywać u mężczyzn na kamicę gruczołu krokowego. Towarzyszącymi objawami są najczęściej:



uczucie ciężkości w kroczu,

ból podbrzusza, pachwin oraz krocza.

Częste oddawanie moczu może być objawem chorób przenoszonych drogą płciową

Częstsza potrzeba korzystania z toalety, także w nocy (nawet 3-4 razy) z powodu ciągłego uczucia parcia na pęcherz to. Dodatkowo chory oddaje mocz małym strumieniem. Wzmożone parcie oraz pieczenie, ból podczas oddawania moczu świadczą natomiast o. Objawem towarzyszącym są nudności, wymioty, ból mięśni i stawów oraz ropa i krew w moczu.

Zwiększone parcie na mocz i zmiany zapalne w obrębie zewnętrznego ujścia cewki moczowej to jeden z pierwszych objawów rzeżączki. Objawem towarzyszącym ból i pieczenie podczas oddawania moczu, a także wydzielina w cewce moczowej. Również przy zakażeniu Chlamydią do najczęstszych symptomów należą: parcie na pęcherz, częste oddawanie moczu i pojawienie się bakteryjnego ropomoczu. Nieleczone zakażenie może prowadzić do zapalenia pęcherza moczowego.

Czytaj też:

Urolog to specjalista nie tylko dla mężczyznCzytaj też:

Chroni przed zapaleniem pęcherza, a do tego jest smaczna. Ile trzeba jej zjeść?