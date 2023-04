Chroni przed zapaleniem pęcherza, a do tego jest smaczna. Ile trzeba jej zjeść?

Zapalenie pęcherza to zwykle niegroźna, ale bardzo nieprzyjemna dolegliwość. Może mieć różne podłoże, ale za większość infekcji odpowiadają bakterie. Najczęściej na zapalenia pęcherza chorują kobiety, co wynika z fizjologii. Szacuje się, że jedną na pięć kobiet dotyka ten problem.

Do typowych objawów zapalenia pęcherza należą:

ból u dołu brzucha,

dyskomfort w cewce moczowej podczas i po oddawaniu moczu,

pieczenie w cewce moczowej, wraz z rozwojem choroby przechodzące w ostry ból,

oddawanie moczu w małych ilościach,

odczucie parcia na pęcherz,

kropelki krwi w moczu.



Naturalny środek na zapalenie pęcherza – żurawina

Żurawina była stosowana w medycynie ludowej w leczeniu zapalenia pęcherza i bakteryjnych infekcji dróg moczowych (ZUM), które powodują częste i bolesne oddawanie moczu. Pierwsze odnotowane użycie żurawiny przez konwencjonalnych lekarzy miało miejsce w 1923 r., kiedy zasugerowano, że żurawina zakwasza mocz, zabijając w ten sposób bakterie wywołujące infekcje.

Badania wykazały, że substancją zawartą w żurawinie, która pomaga zwalczyć zapalenie pęcherza, są proantocyjanidyny, które mają działanie przeciwzapalne. Nie tylko hamują one namnażanie się bakterii, odpowiedzialnych za rozwój infekcji, ale uniemożliwiają im osadzanie się w okolicy dróg moczowych. Oprócz działania antybakteryjnego żurawina ma również działanie moczopędne, przez co pomaga mechanicznie wypłukiwać bakterie osiadłe na ściankach pęcherza.

Ile jeść żurawiny, żeby wyleczyć zapalenie pęcherza?

Żeby mówić o leczniczym działaniu żurawiny, w przypadku zapalenia pęcherza moczowego należy spożywać około 5–10 gramów suszonych owoców dziennie. Jeśli zdecydujemy się na 100procentow sok z żurawiny, to zaleca się dawkę od 50 do 150 ml co kilka godzin. Badania wskazują, że spożywanie świeżego soku i owoców ma o wiele silniejsze działanie niż zażywanie przetworów z żurawiny – pastylek bądź napojów.

Badanie opublikowane w „American Journal of Clinical Nutrition” w 2016 roku wykazało, że picie szklanki soku żurawinowego dziennie zmniejsza objawowe ZUM o prawie 40 proc. u kobiet z nawracającymi ZUM, co sugeruje zmniejszenie zapotrzebowania na antybiotyki.

Kto nie powinien stosować żurawiny?

Szczególną ostrożność przy spożywaniu żurawiny powinni zachować pacjenci ze zdiagnozowaną kamicą nerkową, a zwłaszcza kamicą szczawianową i moczanową. Żurawina nie jest wskazana również przy osteoporozie. Nie należy jej łączyć z lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną), ponieważ może wywołać krwotok. Spożywanie zbyt dużej ilości żurawiny lub produktów, które je zawierają, może prowadzić do rozstroju żołądka i biegunki.

