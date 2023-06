Ten objaw raka trzustki łatwo zbagatelizować. Zauważycie go podczas wizyty w toalecie

Rak trzustki to jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów – pięcioletnia przeżywalność po diagnozie dotyczy zaledwie 9 procent przypadków. Charakteryzuje się on wczesnym wystąpieniem przerzutów. Tak wysoka śmiertelność jest wynikiem późnej diagnozy. Choroba rozwija się podstępnie, nie dając przez długi czas żadnych objawów. Ich występowanie często jest związane z postępem choroby. W Polsce rocznie odnotowuje się około 3500 nowych zachorowań w ciągu roku. Im wcześniej zostanie wykryta choroba i dojdzie do postawienia diagnozy – tym pacjent ma większe szanse na przeżycie.

Ciemnożółty kolor moczu może świadczyć o raku trzustki

Objawy raka trzustki łatwo jest przeoczyć, ponieważ mogą być one mylone z symptomami innych chorób, przez co dochodzi do ich bagatelizowania. Choroba ta rozwija się podstępnie, a jej objawy są niespecyficzne. Jednym z mało znanych objawów tego nowotworu jest ciemnożółty kolor moczu. Z jasnożółtego staje się jasnobrązowy i stopniowo – coraz ciemniejszy. Guz trzustki, który jest umiejscowiony w części zwanej głową, uciska przewody, które wyprowadzają żółć z wątroby. Z rakiem tego narządu związane jest więc zaburzone funkcjonowanie wątroby, a także niedrożność dróg żółciowych. To z kolei powoduje ból i żółtaczkę. Żółć ma zablokowany odpływ, czego skutkiem jest właśnie ciemnożółty mocz, któremu towarzyszy także odbarwiony stolec. Żółtaczka jest spowodowana gromadzeniem się bilirubiny, ciemnożółto-brązowej substancji wytwarzanej przez wątrobę.

Czasami jej pierwszym objawem jest właśnie ciemniejszy mocz. W miarę wzrostu poziomu bilirubiny we krwi mocz staje się brązowy. Należy pamiętać o tym, że na występowanie objawów wpływa umiejscowienie, a także rozwój nowotworu. Podobne dolegliwości może powodować również torbiel trzustki lub obecność kamieni w drogach żółciowych.

Jakie mogą być inne objawy raka trzustki?

Jak informuje „British Journal of General Practice”, drugim nieswoistym objawem mogącym wskazywać na raka trzustki, poza ciemnym zabarwieniem moczu, jest uczucie pragnienia. Do wczesnych objawów nowotworu trzustki zalicza się też między innymi:



osłabienie,

przewlekłe zmęczenie,

utratę masy ciała,

brak łaknienia,

ból i dyskomfort w jamie brzusznej,

żółtaczkę (zażółcenie skóry, błon śluzowych, białek oczu),

mdłości i wymioty,

świąd skóry,

szybkie uczucie sytości,

ból brzucha zlokalizowany w nadbrzuszu i promieniujący do kręgosłupa,

cukrzycę (lub tzw. upośledzona tolerancja glukozy).

Co zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór trzustki?

Ryzyko zachorowania na raka trzustki zwiększa się wraz z takimi nawykami jak:



niezdrowa dieta (ciężkostrawne i smażone potrawy, czerwone mięso, tłuste pokarmy, słodycze i fast foody),

częste picie alkoholu,

palenie papierosów,

nadwaga i otyłość.

Dodatkowo sprzyjać może też bagatelizowanie różnych dolegliwości zdrowotnych. Nowotwór trzustki na początku może nie dawać żadnych objawów, dlatego właśnie tak ważne jest dbanie o profilaktykę i systematyczne wykonywanie badań, które mogą pomóc wykryć tę chorobę. Pozostałe czynniki, które zwiększają możliwość zachorowania na ten nowotwór to cukrzyca, wcześniejsze naświetlania na obszar trzustki z powodu innego nowotworu, a także przewlekłe nawracające zapalenie trzustki. Znaczenie mają również czynniki genetyczne – zdaniem specjalistów około 5-10 procent osób chorych na raka trzustki ma krewnego pierwszego stopnia z rakiem trzustki.

