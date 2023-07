Nagłe zaburzenia widzenia mogą być jednym z objawów udaru

Udar mózgu, zaraz po chorobach serca i nowotworach, jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. W tym przypadku liczy się czas, ponieważ jeżeli pomoc nie będzie natychmiastowa – może dojść do uszkodzeń tkanki mózgowej, które są nieodwracalne. Stąd tak ważna jest wiedza na temat objawów tego schorzenia, których nie powinno się bagatelizować. Szybkie działanie pozwoli zmniejszyć uszkodzenia mózgu, a w konsekwencji – uniknąć niepełnosprawności.

Zaburzenia widzenia mogą świadczyć o udarze mózgu

Jednym z objawów udaru mózgu są problemy z widzeniem w jednym lub w obu oczach. Takie zaburzenia widzenia mogą być związane z podwójnym widzeniem, ale także niewyraźnym widzeniem lub utratą wzroku w jednym oku lub obu oczach. Może dojść również do ograniczenia pola widzenia. Taka osoba podczas udaru może nagle zacząć widzieć niewyraźnie lub mieć ciemne plamy w polu widzenia. Mogą mieć także miejsce zaburzenia ruchów gałek ocznych.

Zaniewidzenie jednooczne może świadczyć też o przejściowym ataku niedokrwiennym (transient ischemic attack – TIA), zapowiadającym udar. Zgodnie z definicją czas trwania takich zaburzeń widzenia w tym przypadku nie jest dłuższy niż 24 godziny, jednak czasami może trwać jedynie kilkanaście minut lub kilka godzin, a następnie samoistnie zniknąć. To z kolei usypia czujność pacjenta. Gdyby chorzy zgłaszali się z takimi objawami do lekarza, możliwa byłaby szybka diagnoza i ewentualne uniknięcie udaru. Gdy pojawiają się objawy TIA, oznacza to, że pacjent jest narażony na pełnoobjawowy udar w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.

Objawy, które mogą sygnalizować udar

Do pozostałych objawów udaru, poza zaburzeniami widzenia, należy:



Osłabienie mięśni języka oraz gardła – może to powodować trudności w połykaniu oraz mówieniu. Mowa jest niewyraźna i trudna do zrozumienia. Taka osoba może też krztusić się podczas jedzenia, a także mieć kłopoty ze zrozumieniem tego, co mówią inni.

– może to powodować trudności w połykaniu oraz mówieniu. Mowa jest niewyraźna i trudna do zrozumienia. Taka osoba może też krztusić się podczas jedzenia, a także mieć kłopoty ze zrozumieniem tego, co mówią inni. Nagły i bardzo intensywny ból głowy – mogą mu towarzyszyć również zawroty głowy, wymioty, a także zaburzenia świadomości.

– mogą mu towarzyszyć również zawroty głowy, wymioty, a także zaburzenia świadomości. Drętwienie lub paraliż twarzy, rąk, nóg – często dotyczy to tylko jednej strony ciała.

– często dotyczy to tylko jednej strony ciała. Opadanie jednej strony twarzy (asymetria twarzy) – objaw ten można zauważyć przy próbie uśmiechu.

– objaw ten można zauważyć przy próbie uśmiechu. Kłopoty z chodzeniem – pacjent może tracić równowagę, potykać się. Dochodzi również do utraty koordynacji ruchowej – ruchy chorego stają się niezgrabne (może upuszczać przedmioty, mieć trudności w ubieraniu się).

– pacjent może tracić równowagę, potykać się. Dochodzi również do utraty koordynacji ruchowej – ruchy chorego stają się niezgrabne (może upuszczać przedmioty, mieć trudności w ubieraniu się). Osłabienie kończyny górnej lub dolnej (albo górnej i dolnej po tej samej stronie ciała) – chory ma trudności w poruszaniu kończyną, a w skrajnych przypadkach nie może wykonać żadnego ruchu. Czasami towarzyszy temu także uczucie drętwienia połowy ciała (lub jedynie jakiegoś obszaru w tej połowie).

Objawami, które nie kojarzą się z udarem, ale mogą świadczyć o tej chorobie, jest także zmęczenie, ogólna słabość, ale też nagła czkawka – pojawia się, gdy udar spowoduje uszkodzenie części mózgu, która jest odpowiedzialna za sterowanie oddechem. Chory może mieć też problemy z oddychaniem i odczuwać brak tchu.

Jakie są przyczyny udaru?

Do najczęstszych przyczyn udaru należy miażdżyca, ale też wysokie ciśnienie krwi. Czynnikami, które sprzyjają ryzyku, jest z kolei:



Zaburzenia widzenia – czym jeszcze mogą być spowodowane?

Najczęstszymi przyczynami zaburzeń widzenia są choroby wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm), Zaburzenia widzenia mogą jednak towarzyszyć też innym schorzeniom, takim jak:



migrenowe bóle głowy,

padaczka (epilepsja),

zaburzenia psychiczne,

nowotwory.

Jeśli dostrzeżemy u siebie zaburzenia widzenia o nagłym początku – nie można tego lekceważyć, tylko jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza lub szpitala, ponieważ wymagają one natychmiastowej interwencji.

