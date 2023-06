Tarczyca alarmuje: wypadanie włosów może świadczyć o chorobie Hashimoto

Nadmierne wypadanie włosów może być spowodowane różnymi czynnikami. Niektóre z nich nie są zbyt poważne i wymagają jedynie odpowiedniego zadbania o swój organizm – mowa na przykład o uzupełnieniu brakujących witamin w diecie. Na osłabianie włosów wpływa też stres, promienie UV, a także zmiany klimatu. Może być to także skutek niewłaściwej pielęgnacji. Zdarza się jednak, że jest to jeden z symptomów poważnej choroby i powinien być sygnałem alarmującym, że z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego.

Wypadanie włosów a choroba Hashimoto

Choroba Hashimoto (przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy) jest spowodowana nieprawidłowym działaniem układu odpornościowego. Zazwyczaj objawia się zmęczeniem, tyciem i ogólnym osłabieniem, jednak związany jest z nią jeszcze jeden, mniej oczywisty objaw. Chodzi o nadmierne wypadanie włosów. Wynika to z faktu, że tarczyca jest organem, którego prawidłowe lub zaburzone funkcjonowanie wpływa na cały organizm. Hormony, które są przez nią produkowane, regulują metabolizm wszystkich komórek. Dotyczy to również tych, które są związane ze wzrostem oraz regeneracją włosów.

Niedobór hormonów tarczycowych sprawia, że dochodzi do obrzęku tkanki podskórnej, która jest odpowiedzialna za odżywienie włosa, co wpływa na jego kondycję. Dodatkowo podczas choroby Hashimoto wydzielanie łoju z gruczołów łojowych jest zmniejszone, a konsekwencją tego jest suchość włosów. Co więcej, skutkami przyjmowania niektórych leków (hormonalnych, antybiotyków) może być nabyta łamliwość włosów. Nieodpowiednia praca tarczycy pozbawia także włosy ważnych witamin i minerałów, przez co mogą być suche, szorstkie i łamliwe.

Inne objawy choroby Hashimoto

Poza wypadaniem włosów choroba Hashimoto może objawiać się też:



ciągłym zmęczeniem,

wzmożoną sennością,

marznięciem (zimne dłonie oraz stopy),

problemami z zajściem w ciążę,

niskim ciśnieniem krwi,

przyrostem masy ciała,

kruchością paznokci,

przesuszoną skórą.

W jaki sposób zbadać tarczycę?

Nasilone wypadanie włosów może być jednym z objawów chorób tarczycy, nie tylko choroby Hashimoto. W takiej sytuacji warto więc zgłosić się do lekarza, który zleci wykonania badania THS (czyli hormonu tyreotropowego), które pokazuje, czy tarczyca działa prawidłowo – w trakcie tego badania oznacza się poziom THS. Dzięki temu możliwe będzie wykrycie zaburzeń czynności tarczycy. Na dalszym etapie pozwala ono również monitorować i oceniać skuteczność leczenia niedoczynności tarczycy lub nadczynności tarczycy. Chorobę Hashimoto diagnozuje się z kolei poprzez wykonanie badań hormonów tarczycy z krwi, ale też badania anty-TPO czy USG tarczycy.

Jak dbać o włosy przy chorobie Hashimoto?

Przy chorobie Hashimoto warto zatroszczyć się o odpowiednią dietę, żeby dostarczyć organizmowi ważnych dla zdrowia składników odżywczych. Powinna ona zawierać odpowiednią ilość białka pełnowartościowego. Pojawia się więc pytanie: co jeść przy Hashimoto? Należy sięgać po produkty odzwierzęce, takie jak: mięso, ryby, jaja, mleko. Inne składniki, które są ważne w diecie osób z tą chorobą to:



jod,

żelazo,

cynk,

selen,

witaminy A i D,

witaminy z grupy B,

wielonienasycone kwasy tłuszczowe,

węglowodany o niskim indeksie glikemicznym,

błonnik pokarmowy.

Konieczne jest też zadbanie o odpowiednią pielęgnację włosów – należy unikać produktów, które mogłyby dodatkowo wysuszać skórę głowy i włosy. Dobrym sposobem jest używanie wcierek nawilżających, które poprawią kondycję włosów. Warto zasięgnąć też porady trychologa lub dermatologa.

