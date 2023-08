Leje się z ciebie pot? To nie tylko efekt upału, może być objawem choroby

Przez Polskę właśnie przetacza się fala upałów. To z kolei powoduje pocenie się. Jest to naturalny proces fizjologiczny, który pozwala na utrzymanie prawidłowej temperatury ciała. Nie ma w tym nic niepokojącego, gdy pocimy się na przykład podczas aktywności fizycznej, w sytuacjach stresowych lub właśnie w czasie gorących dni. O ile w większości sytuacji jest to czymś zupełnie naturalnym i potrzebnym, to zdarzają się momenty, gdy nadmierne pocenie się może być objawem choroby.

Nadmierne pocenie się może świadczyć o cukrzycy

Chorobą, której towarzyszy nadmierna potliwość jest między innymi cukrzyca. W przypadku chorych osób pocenie się może pojawiać się znacznie częściej, a przy tym być też bardziej intensywne. Dotyczy to głównie górnej części ciała, między innymi twarzy.

U osób chorych na cukrzycę nadmierne wydzielanie się potu może być także objawem hipoglikemii (czyli niskiego poziomu cukru we krwi). Wtedy koniecznie trzeba przywrócić cukier do właściwego poziomu, ponieważ stan ten może spowodować poważne powikłania i zagrażać życiu. Inne objawy hipoglikemii to między innymi: drgawki, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niepokój. Niskie stężenie cukru we krwi sprawia, że organizm zachowuje się wtedy tak, jak w sytuacji stresowej. Uwalniane są hormony, które mają mu pomóc sobie z tym poradzić, a skutkiem ubocznym jest właśnie intensywne pocenie się.

Silne pocenie się u cukrzyków może świadczyć też o neuropatii nerwów obwodowych (przewlekłe powikłanie cukrzycy). Należy więc obserwować swoje ciało, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów – zmierzyć poziom cukru we krwi. Jeśli będzie on nieprawidłowy – chory powinien zgłosić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki. Wzmożone pocenie się u osoby z cukrzycą może też sugerować, że leczenie jest źle dobrane.

Inne powody nadmiernej potliwości

Nadmierne pocenie się może świadczyć również o innych chorobach, takich jak na przykład nadczynność tarczycy. Jest to również objaw menopauzy – dzieje się tak, ponieważ spada wtedy produkcja estrogenu w organizmie, przez co zostaje zaburzona równowaga hormonalna. Zlewne poty pojawiają się wtedy zwłaszcza w nocy, towarzyszą temu też uderzenia gorąca. Powodem nadmiernego pocenia się może być także:



gruźlica,

nieprawidłowa dieta,

otyłość,

noszenie ciasnej i nieprzewiewnej odzieży,

ciąża,

odstawienie używek,

nowotwory (nowotwory kości i wątroby, białaczka, chłoniak),

wstrząs anafilaktyczny,

zawał serca.

Warto pamiętać o tym, że wzmożoną potliwość powoduje też jedzenie niektórych potraw – spożywanie gorących dań lub picie niektórych napojów może podnosić temperaturę organizmu. Sytuacją, kiedy pocenie się jest naturalne, są też bardzo gorące dni.

Jak radzić sobie z nadpotliwością?

Leczenie zbyt obfitego pocenia się zależy od jego przyczyny. Dlatego, gdy stan taki utrzymuje się przewlekle – bardzo ważne jest, żeby ustalić jego źródło. To pozwoli na wdrożenie odpowiedniego leczenia. W takiej sytuacji istotne jest również, żeby wiedzieć, jak zachować świeżość podczas nadmiernego pocenia się. Ulgę przyniesie wtedy noszenie ubrań z przewiewnej i naturalnej tkaniny (skóra będzie mogła dzięki temu oddychać). Warto również przecierać ciało wilgotnymi chusteczkami lub spryskiwać wodą termalną w spreju.

Czytaj też:

Tego nie róbcie podczas upału. Popularne mity, które mogą zaszkodzić zdrowiuCzytaj też:

Masz problemy z koncentracją? To może być objaw odwodnienia, nie lekceważ tego