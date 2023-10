Objawy raka piersi. 7 symptomów, których nie wolno bagatelizować

Każdego roku diagnozę raka piersi słyszy 20 tysięcy kobiet w Polsce. Nie zawsze jesteśmy w stanie wyczuć guzki i zmiany w piersiach. Dlatego warto znać swoje ciało i być wyczuloną na zmiany, które mogą świadczyć o raku piersi. Zestawienie najczęstszych objawów raka piersi przypomina onkofundacja Alivia, która zajmuje się m.in. pomocą chorym na nowotwory.

7 objawów raka piersi

Oto 7 najczęstszych objawów raka piersi. Od najbardziej oczywistego, czyli wyczuwalnego guzka, po te mniej kojarzone ze zmianami nowotworowymi, jak np. pomarańczowa skórka na piersi:

wyczuwalny guzek w piersi,

zmiana wielkości, kształtu lub konturu piersi,

asymetria piersi,

zmiana wyglądu brodawki sutkowej, to np. wciągnięcie, owrzodzenie, wyciek (szczególnie krwisty), zmiany skórne wokół brodawki,

zmiany skórne, np. stwardnienie, zgrubienie, zaciągnięcie skóry, owrzodzenie, rumień, „skórka pomarańczy”,

cechy zapalenia, np. zaczerwienienie, zwiększona temperatura, obrzęk, bolesność,

powiększenie węzłów chłonnych pachowych.

Jeśli zaobserwujesz u siebie którykolwiek z tych objawów, zgłoś się do lekarza. To nie musi być nowotwór, jednak każdą niepokojącą zmianę należy sprawdzić. WAŻNE: rak piersi na początku nie powoduje żadnych objawów. Dlatego tak ważne jest badanie i regularne sprawdzanie stanu zdrowia. Każda drobna zmiana może być kluczowa do wykrycia choroby i szybkiego podjęcia leczenia.

W jaki sposób diagnozuje się raka piersi?

Aby zdiagnozować raka piersi, wykonuje się następujące badania:

badanie palpacyjne przeprowadzane przez lekarza,

mammografia – podstawowa metoda diagnostyki zmian w piersiach (od 1 listopada 2023 roku z bezpłatnej mammografii będą mogły skorzystać kobiety już od 45 życia, warto też sprawdzać, czy w twojej okolicy nie pojawi się mammobus)

USG – pozwala na odróżnienie zmian torbielowatych od litych, określenie lokalizacji zmiany, wielkości i charakteru,

rezonans magnetyczny – stosowany w wybranych sytuacjach, np. przy podejrzeniu wznowy raka w miejscu wszczepienia implantu,

PET-CT – stosowany w przypadku niejednoznacznych wyników innych badań,

badanie histologiczne (biopsja gruboigłowa, biopsja mammotomiczna, badanie wycinka lub całego guza) – badanie mikroskopowe, jedyna metoda pozwalająca na uzyskanie pewnej diagnozy.

