Ten nawyk zwiększa ryzyko chorób serca. Sprawdź, czy też to robisz

Choroby serca bardzo często „fundujemy” sobie na własne życzenie. Ich występowaniu sprzyja między innymi palenie tytoniu, picie nadmiernych ilości alkoholu czy brak aktywności fizycznej. Kardiolodzy podkreślają, że ważną rolę zarówno w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego odgrywa dieta. Niedawno naukowcy odkryli nowy czynnik ryzyka związany ze sposobem odżywiania. To nawyk popularny wśród wielu osób.

Choroby sercowo-naczyniowe a jedzenie śniadania

Zespół specjalistów z Francji i Hiszpanii przeanalizował dane medyczne pochodzące od ponad 100 tysięcy osób. Przedmiotem ich zainteresowania były zależności między chorobami sercowo-naczyniowymi a wzorcami żywieniowymi. Okazuje się, że pomijanie śniadań zwiększa ryzyko wystąpienia tych schorzeń. Prawdopodobieństwo wzrasta o 6 procent z każdą godziną opóźniania pierwszego posiłku w ciągu dnia. Najlepiej zjeść go w ciągu godziny od momentu wstania z łóżka. Dla przykładu osoba, która spożywa śniadanie o godzinie 11, jest o 18 procent bardziej narażona na rozwój chorób serca niż osoba jedząca pierwszy posiłek o ósmej rano.

Naukowcy odkryli jeszcze jedną ciekawą zależność – późne zjadanie kolacji (po godzinie 21) wiąże się z 28% wzrostem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza w grupie kobiet. Innymi słowy, im wcześniej będziemy jeść poszczególne posiłki w ciągu dnia, tym lepiej dla naszego serca. Duże znaczenie ma również regularne jedzenie – niedoprowadzanie do ekstremalnego uczucia głodu ani pełności (przejadanie się).

Jak objawiają się choroby sercowo-naczyniowe?

Choroby sercowo-naczyniowe to grupa schorzeń obejmujących układ krążenia oraz mięsień sercowy. Wiele z tych schorzeń nie daje żadnych specyficznych sygnałów. Dlatego bardzo trudno wykryć je na wczesnym etapie rozwoju. Gdy pojawiają się pierwsze wyraźne objawy, choroba jest już zwykle mocno zaawansowana. Do tych symptomów zalicza się między innymi: omdlenia, duszności, bóle w klatce piersiowej, chroniczne zmęczenie czy kołatanie serca. Jeśli zauważysz u siebie niepokojące zmiany w funkcjonowaniu organizmu, nie czekaj i zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu.

