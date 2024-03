Zawroty głowy i specyficzny ból to objaw poważnej choroby. Nie ignoruj ich, bo może dojść do tragedii

Nadciśnienie tętnicze jest poważnym problemem zdrowotnym w naszym społeczeństwie. Przez lata może nie dawać żadnych objawów, dlatego schorzenie to jest nazywane „cichym zabójcą”. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy ze swojej choroby. Jeśli nadciśnienie jest nieleczone, może mieć bardzo poważne konsekwencje, a czasami nawet prowadzić do tragedii – może dojść do zawału serca lub udaru mózgu. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na to schorzenie może cierpieć nawet 10 milionów Polaków, jednak statystyki te mogą być mocno zaniżone, z uwagi na fakt, że część pacjentów nie jest świadoma choroby.

Bóle i zawroty głowy mogą być objawem nadciśnienia

Bóle i zawroty głowy niejednokrotnie bagatelizujemy. Jest to błąd, ponieważ mogą one świadczyć o poważnych schorzeniach, dlatego bardzo ważne jest, by udać się do lekarza i poznać ich przyczynę. Zawroty i ból głowy, a także problemy z utrzymaniem równowagi, mogą być spowodowane właśnie nadciśnieniem tętniczym. Dodatkowo chora osoba może odczuwać zmęczenie. Ból głowy najczęściej jest odczuwany bardzo wcześnie rano i jest zlokalizowany z tyłu głowy w okolicy potylicznej. Przez pacjentów często jest określany jako tępy i pulsujący, dodatkowo wzmaga się przy pochyleniu tułowia. Wraz z upływem czasu dla chorego może być on mniej odczuwalny. Pacjent może mieć też uczucie nagłego wzrostu ciśnienia, czego objawem może być na przykład dzwonienie w uszach czy mroczki przed oczami.

Jakie są pozostałe objawy nadciśnienia tętniczego?

Co jeszcze może sugerować, że pacjent cierpi na nadciśnienie tętnicze? Jest to między innymi:



nerwowość,

problemy ze snem (w tym bezsenność),

kołatanie serca,

uczucie zmęczenia (w tym łatwe męczenie się podczas wysiłku),

duszności,

ucisk w okolicy zamostkowej,

nadmierna potliwość,

krwotoki z nosa.

Objawy te nie są specyficzne, przez co część osób może ich w ogóle nie łączyć ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Dlatego niezwykle ważne jest, by regularnie kontrolować jego poziom. Ciśnienie należy mierzyć, nawet gdy dana osoba czuje się całkiem zdrowa – wtedy możliwe będzie wykrycie choroby jeszcze we wczesnym stadium. Pamiętajcie też, że są nowe normy ciśnienia krwi. Warto również sprawdzić, jak obniżyć ciśnienie bez leków – pomogą wam w tym naturalne metody.

Co sprzyja występowaniu nadciśnienia? Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka nadciśnienia obejmują złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów, stres oraz dziedziczność. Wczesne wykrycie nadciśnienia i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zapobiegania powikłaniom. Regularne monitorowanie ciśnienia krwi oraz prowadzenie zdrowego stylu życia są ważnymi elementami profilaktyki nadciśnienia.

Za główne czynniki wystąpienia nadciśnienia tętniczego uważa się wiek powyżej 60 lat, cukrzycę typu 2, ale również zaburzenia przemiany lipidów i palenie papierosów. Bardziej narażeni na wystąpienie nadciśnienia są również mężczyźni. Może być ono także wynikiem zaburzeń hormonalnych, ale też zażywania niektórych leków. Może mieć także przyczyny neurologiczne. Dodatkowo powstawaniu nadciśnienia sprzyja zmniejszona aktywność fizyczna, nadużywanie alkoholu oraz otyłość.

