Jak udzielić pierwszej pomocy? Z aplikacją mojeIKP będzie to znacznie prostsze

Aplikacja mojeIPK oferuje szereg funkcjonalności, które ułatwiają codzienne życie w sferze zdrowotnej. Dzięki niej możemy między innymi wykupić receptę bez podawania numeru PESEL – jedynie poprzez zeskanowanie kodu QR. Dodatkowo można to zrobić bez połączenia z internetem. Ciekawą opcją jest również skorzystanie z funkcji przypominania o zażywaniu leków. Dzięki aplikacji można również zamawiać recepty na leki, które przyjmujemy na stałe. To jednak nie wszystko, ponieważ mojeIKP podpowie też, co należy zrobić podczas wypadku.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia drugiego człowieka liczy się każda chwila. Pamiętajmy, że każdy z nas jest zobligowany do udzielania pierwszej pomocy drugiej osobie. W takich momentach może nami zawładnąć jednak stres, a działanie w tak silnych emocjach jest wtedy bardzo utrudnione. Ułatwieniem w takiej sytuacji może być aplikacja mojeIKP, w której zamieszczone są najważniejsze informacje i podpowiedzi związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak skorzystać z funkcji „pierwsza pomoc” w aplikacji mojeIKP?

Jedną z funkcji aplikacji mojeIKP jest instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Może to być wielkie ułatwienie w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem nagłego wypadku. W ten sposób można pomóc poszkodowanemu jeszcze przed przyjazdem karetki. W aplikacji znajduje się opcja „pierwsza pomoc”, gdzie zamieszczone są podpowiedzi co dokładnie i w jakiej kolejności należy zrobić. Z pewnością będzie to wielkim ułatwieniem, ponieważ w tak ich momentach silny stres może sprawić, że nie będziemy w stanie racjonalnie działać.

Wystarczy zainstalować aplikację w swoim telefonie. Po zalogowaniu do aplikacji trzeba wejść w zakładkę „Pierwsza pomoc. Jak udzielić pomocy w nagłych sytuacjach” – zakładka znajduje się na samej górze. Bez trudu ją zauważycie, ponieważ jest zaznaczona kolorem fioletowym. Ta opcja w aplikacji działa nawet bez połączenia z internetem. Z kolei numer na pogotowie ratunkowe znajdziecie w zakładce „ważne numery”.

Pierwsza pomoc z aplikacją mojeIKP

Jeśli jesteście świadkiem wypadku i chcecie udzielić pierwszej pomocy – należy wykonywać po kolei działania wskazane w instrukcji umieszczonej w aplikacji mojeIKP. Najpierw trzeba wskazać stan poszkodowanego (czy oddycha, czy nie stracił przytomności). Następnie w aplikacji jest wytłumaczone krok po kroku:



jak ułożyć kogoś w tzw. pozycji bocznej (poszkodowany może w niej oddychać i nie zadławi się),

jak udrożnić drogi oddechowe,

jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.



W wykonywaniu czynności ratowniczych pomoże również plik dźwiękowy „rytm masażu serca”, dzięki któremu osoba udzielająca pierwszej pomocy dostaje głosową instrukcję, co powinna zrobić w danym momencie.

Udzielanie pierwszej pomocy w konkretnej sytuacji

W aplikacji mojeIKP z funkcją „pierwszej pomocy” znajduje się również zakładka „inne wypadki i zdarzenia”. Jest tam dokładny opis objawów i sytuacji oraz konkretne zalecenia do nich związane z udzielaniem pierwszej pomocy. W wolnym czasie warto zapoznać się z tymi opisami. W sytuacji nagłego wypadku taka wiedza dosłownie może uratować komuś życie. W aplikacji opisane są zasady udzielania pierwszej pomocy w następujących sytuacjach:



utraty przytomności,

braku oddechu,

bólu w klatce piersiowej,

udaru,

alergii,

wypadku komunikacyjnego.



Znajdziecie tam również informacje odnośnie tego, jak ułożyć kogoś w pozycji bocznej ustalonej oraz, w jaki sposób wykonać chwyt Rauteka – robi się to wtedy, gdy poszkodowany nie może się sam poruszać, a trzeba go ewakuować z miejsca zdarzenia.

Podpowiedź, jak rozmawiać z dyspozytorem przy zgłaszaniu wypadku

W aplikacji znajduje się również podpowiedź, jak należy rozmawiać z dyspozytorem podczas zgłaszania wypadku. W momencie, gdy liczy się każda minuta, a wszelkie informacje powinny być przekazane w sposób jasny i zrozumiały – trzymanie się tych wskazówek jest niezwykle ważne. W instrukcji jest dokładnie wyszczególnione, jakie informacje należy mu przekazać. Wyjaśnione jest również, jakie pytania zada dyspozytor medyczny i dlaczego to zrobi. Bardzo istotna jest też kolejność przekazywania informacji na temat wypadku i osoby poszkodowanej. Po kolei należy:



powiedzieć, gdzie się jest,

wyjaśnić, co się stało,

opisać stan poszkodowanego,

podać swoje dane,

zaczekać na przyjazd pogotowia.

Jakie jeszcze funkcje posiada aplikacja mojeIKP?

Aplikację mojeIKP można pobrać na Android z Google Play lub iOS z App Store. W przypadku pierwszego logowania do aplikacji należy to zrobić przy użyciu konta w określonym banku lub profilu zaufanego.

Aplikacja mojeIKP umożliwia także:



łatwe wyszukiwanie e-recept i e-skierowań,

odbieranie powiadomień o e-receptach i e-skierowaniach,

szybkie umówienie terminu na szczepienie przeciw COVID-19,

pobranie Unijnego Certyfikatu COVID,

udostępnienie swoich danych medycznych bliskim osobom,

uruchomienie krokomierza,

korzystanie z bezpłatnego planu treningów „8 tygodni do zdrowia”.

Czytaj też:

mObywatel teraz też dla pacjentów. Ważne zmiany w aplikacjiCzytaj też:

NFZ apeluje do pacjentów o odwoływanie wizyt, jeśli nie mogą przyjść do lekarza