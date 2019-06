Nie przepadasz za porzeczkami? Od dziś zmienisz zdanie i będziesz jeść je częściej

Porzeczki kojarzą nam się głównie z wakacjami. To właśnie latem krzaczki uginają się pod ciężarem tych owoców. Są idealną przekąską, bogatą w witaminę C. Pasują do ciast i deserów, nadają się na przetwory. Dlaczego warto po nie sięgać jak najczęściej?

Poprzeczki można albo uwielbiać, albo unikać ich jak ognia. To zabawne, że jeden owoc może wywoływać tak skrajne odczucia. Miłośnicy słodkich owoców omijają szerokim łukiem porzeczki – trudno znaleźć inne, kwaśniejsze owoce. Natomiast wielbiciele porzeczek mogą jeść je garściami i nie ma dla nich większego znaczenia rodzaj, bowiem chętnie jedzą zarówno czarne, jak i czerwone i białe odmiany. Jeszcze inną grupę stanowią osoby, które sięgają po soki i nektary z czarnej porzeczki. Przyjęło się, że dobrze smakują w połączeniu z wódką i dlatego też soki porzeczkowe często pojawiają się na imprezach. Czarna porzeczka jest zdecydowanie najpopularniejsza spośród wszystkich, a ponieważ sezon na nią już niebawem się kończy, warto jeszcze skorzystać – ten owoc ma niesamowite właściwości prozdrowotne. Czarna porzeczka – co w niej znajdziemy? W czarnej porzeczne znajdziemy m.in.: antocyjany,



polifenole,



witaminę E,

witaminę B1, B5 i B6

przeciwutleniacze,



żelazo,

miedź,

witaminę C,



kwas gamma-linolenowy (GLA).

Zdecydowanie najwięcej jest witaminy C (czterokrotnie więcej niż w pomarańczy). Na uwagę zasługują też antyoksydanty, których w czarnej porzeczce jest więcej niż w jagodach, uznawanych za „superfoods”. Nic dziwnego, że ludzie od lat używają czerwonej porzeczki, by poprawić swój stan zdrowia. Niezwykle popularne są nie tylko przetwory i soki z owoców, ale nawet napary z liści porzeczki. W 100 g czarnej porzeczki znajdują się około 63 kalorie, dla porównania – w czerwonej 56 kalorii, więc różnica jest niewielka. Ponadto porzeczki zawierają błonnik pokarmowy, który korzystnie wpływa na układ pokarmowy i przyspiesza metabolizm. Czarna porzeczka – właściwości Zwiększa odporność. Oprócz witaminy C czarne porzeczki zawierają dużo przeciwutleniaczy i antocyjanów. Mogą one pomóc wzmocnić układ odpornościowy, uśmierzyć ból gardła i złagodzić objawy grypy. Ponadto napar z liści czarnej porzeczki wykazuje działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i antywirusowe. Dzięki dużej zawartości GLA, czarna porzeczka zmniejsza ból stawów i mięśni.



Oprócz witaminy C czarne porzeczki zawierają dużo przeciwutleniaczy i antocyjanów. Mogą one pomóc wzmocnić układ odpornościowy, uśmierzyć ból gardła i złagodzić objawy grypy. Ponadto napar z liści czarnej porzeczki wykazuje działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i antywirusowe. Dzięki dużej zawartości GLA, czarna porzeczka zmniejsza ból stawów i mięśni. Obniża ciśnienie. Potas i GLA zawarte w czarnej porzeczce pozytywnie wpływają na ciśnienie krwi. Ponadto kwas gamma-linolenowy utrudnia odkładanie się płytek krwi w krwioobiegu.



Potas i GLA zawarte w czarnej porzeczce pozytywnie wpływają na ciśnienie krwi. Ponadto kwas gamma-linolenowy utrudnia odkładanie się płytek krwi w krwioobiegu. Chroni przed nowotworami. Flawonoidy, takie jak beta-karoten, zeaksantyna i kryptoksantyna, pomagają obniżyć ryzyko niektórych nowotworów, chorób neurologicznych, spowolnić proces starzenia i zwalczać stany zapalne.



Flawonoidy, takie jak beta-karoten, zeaksantyna i kryptoksantyna, pomagają obniżyć ryzyko niektórych nowotworów, chorób neurologicznych, spowolnić proces starzenia i zwalczać stany zapalne. Zapobiega anemii. Żelazo obecne w czarnej porzeczce pomaga w tworzeniu czerwonych krwinek i zapewnia organizmowi natlenioną krew, która dociera do każdej części naszego ciała.



Żelazo obecne w czarnej porzeczce pomaga w tworzeniu czerwonych krwinek i zapewnia organizmowi natlenioną krew, która dociera do każdej części naszego ciała. Chroni oczy. Czarne porzeczki są dobrym źródłem wielu przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, która walczy z wolnymi rodnikami, stabilizuje je, a tym samym zapobiega ich oksydacyjnym uszkodzeniom w oczach. Dodatkowo zawiera też witaminę A, która odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowych oczu.

Czytaj także:

Zacznij jeść jedno awokado dziennie i sprawdź, co się stanie >