„Przytulne cardio”, czyli jak dbać o zdrowie w zaciszu domowym

Cozy cardio to nowy trend, który zyskuje na popularności w mediach społecznościowych. Rozpropagowała go amerykańska influencerka Hope Zuckerbrow. Kobieta zaczęła ćwiczyć, by zgubić nadprogramowe kilogramy. Nie chciała jednak, by aktywność fizyczna stała się dla niej przykrym obowiązkiem czy przymusem. Tak narodził się pomysł na „przytulne cardio”. Dowiedz się, na czym dokładnie polega ta praktyka.

„Przytulne” cardio jako wstęp do aktywności fizycznej

Wyobraź sobie, że jesteś w domu. Włączasz ciekawy film lub muzykę, której słuchasz na co dzień. Pod ręką masz ulubiony napój, a na sobie wygodne dresy. Nie musisz się nigdzie spieszyć. Nikt cię nie popędza. Teraz pomyśl, że w takiej scenerii odbywasz trening. Możesz dreptać w miejscu, jechać na rowerze stacjonarnym albo podnosić butelki wypełnione wodą. Właśnie na tym polega cozy cardio. Chodzi o stworzenie przytulnej atmosfery, w której aktywność fizyczna stanie się przyjemnością. Nie chodzi o wylewanie siódmych potów przed telewizorem, ale o proste ćwiczenia z wykorzystaniem niezbyt skomplikowanych sprzętów czy narzędzi.

Oczywiście możesz zaaranżować swoją przestrzeń w sposób dowolny. Wykorzystać zapachowe świece, miękkie poduszki, kwiaty etc. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Ważne, by czuć się dobrze i komfortowo w danym otoczeniu.

Warto wspomnieć, że cozy cardio to podejście, które w przypadku wielu osób może wyeliminować stres związany z wykonywaniem ćwiczeń w miejscach publicznych (np. na siłowni). Dzięki niemu poprawę zdrowia można rozpocząć w zaciszu własnego mieszkania.

Czy cozy cardio rzeczywiście działa?

Naukowcy są zdania, że cozy cardio może okazać się dobrym wstępem do aktywności fizycznej, zwłaszcza dla osób, które do tej pory preferowały siedzący tryb życia:

„Zainicjowanie jakiejkolwiek formy ruchu to pozytywny krok. Nie można od razu przejść od zera do stu procent. Sam przypływ endorfin i adrenaliny może pomóc w rozpoczęciu bardziej intensywnych ćwiczeń i wypracowaniu pewnych zdrowych nawyków” – stwierdził dr David Sabgir, kardiolog z OhioHealth Physician Group w Columbus w stanie Ohio.

Jego zdanie podziela inny specjalista – Nick Occhipinti, adiunkt anatomii na Uniwersytecie Rutgers w Newark w stanie New Jersey. Ekspert zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że nawet krótkotrwała, ale regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Radzi jednak, by nie poprzestawać wyłącznie na „przytulnym cardio”. Może bowiem okazać się niewystarczającą formą ruchu.

„Jeśli cozy cardio służy jako wstęp do ćwiczeń o większej intensywności, jest praktyką godną pochwały i polecenia. Nie powinien stanowić jednak jedynej formy aktywności fizycznej. Aby przejść do treningów o umiarkowanej intensywności, warto stopniowo zwiększać, na przykład liczbę zrobionych kroków czy powtórzeń podczas sesji przytulnego cardio – zauważył Occhipinti.

Coraz mniej Polaków aktywnych fizycznie

Statystyki wskazują, że aktywność fizyczna Polaków systematycznie maleje. Spadek wynosi obecnie 10 punktów procentowych (w porównaniu z rokiem 2019). Przyczyniła się do tego pandemia COVID-19 i związana z nią przymusowa izolacja społeczna (zamknięcie siłowni, parków, lasów etc.). Cozy cardio może być dobrym sposobem na zwiększenie dawki codziennego ruchu bez dużego wysiłku czy wyrzeczeń. Warto pamiętać, że aktywność fizyczna pozwala nie tylko zadbać o szczupłą sylwetkę i atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim chroni przed rozwojem różnego rodzaju chorób, takich jak depresja, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca.

Czytaj też:

Jaka aktywność fizyczna jest najbardziej wskazana w cukrzycy? Radzi doktor n. med. Luiza NapiórkowskaCzytaj też:

Wchodzenie po schodach zmniejsza ryzyko chorób serca. Ile stopni trzeba pokonać?