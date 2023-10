Minister zdrowia o dofinansowaniu szpitali onkologicznych: zostanie przekazane 4,2 mld zł

Dzisiaj (13.10.2023 r.) odbył się briefing prasowy minister zdrowia Katarzyny Sójki oraz wiceministra Marcina Martyniaka dotyczący rekordowego dofinansowania szpitali onkologicznych środkami z Funduszu Medycznego.

Ogromne dofinansowanie dla szpitali onkologicznych

Minister zdrowia Katarzyna Sójka zauważyła, że to bardzo ważny dzień dla polskiej onkologii. Szefowa resortu zdrowia ogłosiła wyniki konkursu, w ramach którego 4,2 mld złotych trafi bezpośrednio do szpitali onkologicznych w całej Polsce. „Fundusz Medyczny, który został zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego na przestrzeni 10 lat ma zawierać 40 mld złotych. Dzisiaj ogłaszamy wyniki konkursu, który zawiera 10 procent tej kwoty – 4,2 mld złotych, które trafią dzisiaj bezpośrednio na potrzeby polskiej onkologii w całej Polsce” – poinformowała.

Kompleksowe rozwiązania w polskiej onkologii

Minister zdrowia podczas swojego wystąpienia poinformowała również, że dofinansowanie otrzyma 19 podmiotów z 14 województw. Wskazała także, co zostanie sfinansowane ze środków, które trafią do szpitali onkologicznych. „To, na co zostaną przekazane te środki, to nie tylko infrastruktura, ale kompleksowa budowa, rozbudowa, modernizacja podmiotów onkologicznych w całej Polsce”. „Podkreślę jeszcze raz, to jest bardzo ważny dzień dla polskiej onkologii, ale przede wszystkim dla wszystkich pacjentów onkologicznych – już dzisiaj i w przyszłości” – podsumowała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak również podkreślił, że jest to historyczny dzień i kamień milowy w tworzeniu i budowaniu polskiej onkologii i jej rozwoju, dodając, że jest to domykanie pewnych wcześniejszych działań. Poinformował także, że „województwo śląskie otrzyma niemal 0,5 mld zł na 3 placówki, dolnośląskie otrzyma 400 mln zł, zachodniopomorskie ponad 500 mln zł na dwie lokalizacje, analogicznie województwo podkarpackie”.

