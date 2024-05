Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie? Wiele osób popełnia ten nieoczywisty błąd

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi? Kluczowe znaczenie ma kilka czynników. Ważne jest między innymi to, co robimy przed badaniem. Nie należy dokonywać pomiaru bezpośrednio po jedzeniu, wysiłku fizycznym i paleniu papierosów. Wyniki zafałszować może również gorączka, picie alkoholu i kawy, lub przeżywanie silnych emocji, na przykład gniewu, smutku czy radości. Podobnie działanie wykazuje stres związany na przykład z wizytą u lekarza. Widok białego fartucha nierzadko prowadzi do tymczasowego wzrostu wartości ciśnienia tętniczego. Istnieje też pewien mniej oczywisty czynnik, który je zawyża. Zobacz, o co dokładnie chodzi.

Mniej znana przyczyna wzrostu ciśnienia tętniczego

Przed przystąpieniem do pomiaru ciśnienia tętniczego należy opróżnić pęcherz. To ważny warunek, o którym wiele osób zapomina. Taka niefrasobliwość ma bardzo poważne konsekwencje. Zawyża wyniki badania nawet o 10-15 mmHg, a w efekcie może sprzyjać postawieniu błędnej diagnozy i wdrożeniu niewłaściwego leczenia. Warto przypomnieć, że w 2023 roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wprowadziły nowe normy dla wartości ciśnienia tętniczego.

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego

Zmodyfikowane wytyczne uwzględniają wiek pacjenta. U dorosłych, którzy nie ukończyli 65 roku życia prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego mieszczą się w przedziale od 120 do 129/70-79 mm/Hg. W grupie 65+, te normy są nieco wyższe i wynoszą 130-139/70-79 mm/Hg oraz 130-149/70-79 mm Hg (dla osób w wieku powyżej 80 lat).

Inne czynniki wpływające na wiarygodność pomiaru ciśnienia

Warto pamiętać o dokonywaniu pomiaru ciśnienia w odpowiedniej pozycji. Można to robić na leżąco (na wznak) lub na siedząco. Jeśli wybierasz drugi sposób, pamiętaj o kilku istotnych zasadach:

usiądź wygodnie na krześle z wyprostowanymi i podpartymi plecami,

oprzyj obie stopy o podłoże,

nie krzyżuj nóg,

oprzyj przedramię (i nadgarstek, jeżeli używasz ciśnieniomierza nadgarstkowego) na blacie stołu lub innej płaskiej powierzchni,

umieść mankiet w odległości 2-3 cm od zgięcia łokcia (na wysokości serca).

Staraj się badać ciśnienie o stałych porach dnia (niezależnie od tego, w jakiej pozycji dokonujesz pomiaru). Pamiętaj, że nadciśnienie w początkowej fazie rozwoju nie daje żadnych wyraźnych objawów. Ich wystąpienie to znak, że choroba zdążyła się już rozwinąć. Dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka.

