Leśnicy polecają naturalny specyfik na odporność. Znajdziesz go zimą w lesie

Lasy Państwowe w mediach społecznościowych dzielą się nie tylko ciekawostkami leśnymi, ale też podpowiadają, co z leśnych skarbów może być dobre dla zdrowia. Tym razem zwrócili uwagę na nieco zapomniany i zapewne dla wielu zaskakujący specyfik. Mowa o korzeniu pokrzywy.

Jak działa korzeń pokrzywy?

„Jeśli wydaje nam się, że w okresie, gdy rośliny pozbawione są kwiatów i liści nie możemy korzystać z ich ziołowych właściwości, to mylimy się. Pozostają nam pędy, pączki, kora i korzenie”– piszą leśnicy. Jednym z takich produktów zielarskich jest właśnie korzeń pokrzywy. Jak tłumaczą Lasy Państwowe jest cenny przede wszystkim z uwagi na zawartość soli mineralnych, kwasów organicznych, lecytyny, śluzów, fitosteroli i ligniny.

Podziemna część pokrzywy od wieków stosowana jest na wzmocnienie odporności i pomoc w leczeniu przeziębień, ale nie tylko. Znany polski botanik i fitoterapeuta Henryk Różański wymienia całą listę innych dolegliwości, przy których korzeń i kłącze pokrzywy może być przydatne. To przerost gruczołu krokowego, nadczynność tarczycy, brak owulacji, bladość skóry i wychudzenie spowodowane anoreksją i niedokrwistością, przewlekłe choroby skóry, otyłość, cukrzyca, skąpomocz, kamica moczowa, stan zapalny układu moczowego, choroby włosów i paznokci, zatrucia, reumatyzm, artretyzm, nieżyt układu oddechowego i skłonności do krwotoków. Jak dodaje Różański, ta część pokrzywy sprawdzi się również w kuracjach odtruwających i odmładzających, jest także dobra dla osób uprawiających sporty ekstremalne (ma działanie regenerujące).

Jak zrobić napar z korzeni pokrzywy?

Lasy Państwowe podają przepis na leczniczy napar z suszonych korzeni pokrzywy (aby taki napar zrobić nie trzeba kopać zamarzniętej ziemi w lesie – wystarczy pójść do dobrego sklepu zielarskiego). „Aby przygotować napar z korzenia pokrzywy potrzebujemy około 2 łyżek suszu, które zalewany litrem wody. Całość doprowadzamy do wrzenia i gotujemy ok. 10 minut. Ostudzony i przecedzony pijemy 2 razy dziennie po 1 szklance” – zalecają leśnicy.

facebookWAŻNE: Jeśli chorujesz przewlekle i na stałe przyjmujesz jakiekolwiek leki, terapie ziołowe skonsultuj ze swoim lekarzem. Zioła mogą wchodzić w interakcje z lekami i zmieniać ich działanie.

