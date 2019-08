Każdej nocy budzisz się o konkretnej godzinie? Psychiatra wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje

Zaburzenia snu dotyczą coraz większej grupy osób. Często jednak pacjenci zwlekają z wizytą u specjalisty mając nadzieję, że problem sam minie np. gdy skończą się nadgodziny w pracy lub poprawi się sytuacja finansowa. Tymczasem zaburzenia snu same w sobie sprzyjają występowaniu chorób i obniżają naszą wydolność, w tym radość z życia.

Zaburzenia snu – skąd się biorą?

– One wynikają ze struktury snu. Sen składa się z naprzemiennych cykli: sen płytki, głęboki i REM – tłumaczył psychiatra i ekspert od zaburzeń snu dr Michał Skalski. Budzić mogą nas zarówno czynniki zewnętrzne (np. hałas), jak i wewnętrzne (stres, niepokój). – Każdy z nas się budzi, ale nie każdy to pamięta. Gdy człowiek jest młody i zdrowy, śpi na wygodnym łóżku i w zaciemnionym pokoju, to nawet jak się wybudzi, szybko zasypia – tłumaczy ekspert.

Rejestrujemy te pobudki, którym towarzyszy np. wizyta w toalecie, zerkanie na zegarek, dolegliwości bólowe.

Co oznacza budzenie się o konkretnej godzinie?

Medycyna chińska sugeruje, że godzina, o której się budzimy, świadczy o konkretnym problemie zdrowotnym, np. chorej tarczycy. Co na to dr Skalski? – Naukowo udowodnić się tego nie udało, jednak jak we wszystkim, jest tutaj ziarno prawdy – mówi. Skąd biorą się pobudki o konkretnej godzinie, wyjaśnił w programie "Dzień dobry TVN". Obejrzyj wideo: