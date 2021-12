3 pomysły na sylwestra z dziećmi. Nie musi być nudno!

Sylwester w czasie pandemii mocno się zmienił. Zamiast wyjścia na bal czy zorganizowania przyjęcia w większym gronie znajomych, coraz częściej decydujemy się na to, by spędzić ten wieczór we własnym domu. Nie musi to jednak oznaczać, że sylwester straci swą magię. To od nas zależy, jak zorganizujemy sobie ten czas, a nawet we własnym domu możemy bawić się wspaniale!

Sylwester z dziećmi – kłaść je spać czy nie?

Wielu rodziców, którzy spędzają tę noc w domu, zastanawia się, czy pozwolić dzieciom czekać do północy, czy położyć je spać o normalnej porze. Jest to decyzja indywidualna, jednak w przypadku małych dzieci warto pamiętać, że lepiej nie zaburzać ich naturalnego rytmu dnia. Dzieci, które nie pójdą spać o tej godzinie, co zwykle, będą marudne i niespokojne, w nocy ich sen będzie słabszy, a kolejnego dnia mogą być płaczliwe i zmęczone. W takim przypadku lepiej rzeczywiście rozpocząć świętowanie po południu, a położyć dzieci spać normalnie.

3 pomysły na sylwestra z dziećmi

Jak jednak spędzić ten wieczór z dziećmi w domu? To dobry czas na to, żeby trochę zaszaleć!

Przebierzmy się w fajne stroje – w sylwestra wszyscy mamy więcej czasu i luzu. To dobry moment, by wyczarować jakieś magiczne przebrania, pomalować buzie farbami albo pisakami i bawić się z dziećmi w Indian albo tańczyć do ich ulubionych przebojów. Zabawa będzie świetna, a dzieci szczęśliwe! Zróbcie pyszne przekąski – galaretki z owocami, kolorowe sałatki czy małe kanapeczki to niektóre pomysły na sylwestrowe menu. Przygotujcie z dziećmi piękne przyjęcie, a później spędźcie wesoło czas na wspólnym pałaszowaniu smakołyków! Udekorujcie dom! – warto pokazać dzieciom, że to rzeczywiście wyjątkowa noc w roku. Udekorowanie domu balonami i serpentynami, założenie brokatowych masek albo zrobienie sobie fajnych fryzur to dobry pomysł na to, by pięknie świętować ten czas! Jeśli zdecydujemy się na zapalenie zimnych ogni, trzeba robić to z dala od dzieci i nie pozwalać im dotykać metalowych drucików.

Pomysły na czas w domu z dziećmi

Now Rok 2022



Przygotowując plany na sylwestrową noc, warto zastanowić się, czy chcemy zaburzyć dzieciom ich naturalny rytm dnia. Może warto przesunąć noworoczny toast z 24 na 20 i spokojnie położyć maluchy spać?



Sylwester z niemowlakiem



Ma to szczególne znaczenie w przypadku niemowląt, które źle reagują na zmiany ich naturalnego rytmu. W takim wypadku lepiej spędzić sylwestra spokojnie, nie przygotowując większych atrakcji.



Sylwester z dziećmi



W przypadku starszych dzieci dobrze jest trochę zaszaleć. Kolorowe przebrania, brokatowe maski, śmieszne fryzury, serpentyny i balony w domu – można zrobić wiele, by zorganizować świetne przyjęcie w rodzinnym gronie!



Sylwester



Warto też spędzić ten czas z całą rodziną. Dobra kolacja, kolorowe przekąski, wesoła muzyka to dobre tło do sylwestrowego wieczoru. Dobrym pomysłem jest także spędzenie tego czasu na wspólnym graniu w gry planszowe!Czytaj też:

Jak zadbać o zwierzęta w sylwestra? Sprawdzone porady