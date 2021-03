Savoir-vivre: zasady dobrego zachowania. Jak zachowywać się przy stole?

Savoir-vivre to zbiór reguł, które określają, jak powinniśmy zachowywać się w różnych sytuacjach: przy stole, w pracy, w relacjach z innymi ludźmi. Czy znasz je wszystkie?

Czym jest savoir-vivre?

Savoir-vivre to francuskie wyrażenie, które określa zbiór zasad dobrego zachowania. „Savoir” oznacza wiedzieć, a „vivre” żyć, nazwa ta oznacza więc wiedzę o życiu. Warto jednak podkreślić, że reguły te nie powstały we Francji, lecz w starożytnej Grecji. Grecy pragnęli osiągnąć doskonałość, dlatego chętnie praktykowali różne rytuały i ceremoniały, które miały ich do tej doskonałości przybliżać.

W średniowieczu nie praktykowano zasad dobrego zachowania. Odświeżyli je dopiero ludzie epoki renesansu i od tego czasu nieustannie się one rozwijają. W obecnych czasach zasady savoir-vivre zdecydowanie uległy rozluźnieniu, ale nadal niektóre zachowania są w dobrym tonie, a inne –zdecydowanie nie.

Podstawowe zasady savoir-vivre

Naczelną zasadą savoir-vivre jest szacunek do drugiej osoby. Dotyczy on wszystkich sfer: innych poglądów, orientacji, wyznania, koloru skóry. Powinniśmy szanować wszystkich ludzi i traktować ich tak, jak sami chcemy być traktowani. Niestety, nie zawsze jest to oczywiste – ksenofobia i rasizm depczą podstawowe zasady stosunków międzyludzkich.

Savoir-vivre przy stole

Reguły dobrego zachowania kojarzą nam się głównie z zasadami panującymi przy stole. Dla wielu z nas wydają się one szalenie skomplikowane: zasady nakrywania stołu, mnóstwo niepasujących do niczego sztućców, odpowiedni sposób siedzenia, a nawet... składania serwetek. Jak to poskromić?

1. Sposób siedzenia przy stole

Przy stole powinniśmy siedzieć prosto, plecami dotykając oparcia krzesła. Nie powinniśmy zakładać nogi na nogę. Na stole trzymamy tylko dłonie, nie opierając łokci. Gdy rozpoczniemy posiłek, powinniśmy pamiętać, by nie nachylać głowy nad talerzem. Na sztućce nabieramy małe porcje.

2. Ułożenie sztućców

Sztućce układamy zgodnie z zasadą, że na zewnątrz znajdują się te, które będą nam najpierw potrzebne, czyli: do przystawki, do zupy, do drugiego dania. Widelec do deseru układamy na górze talerza. Jeśli chcemy zrobić przerwę w jedzeniu, kładziemy sztućce na środku talerza. Na zakończenie posiłku nóż i widelec kładziemy równolegle do siebie.

3. Serwetki

Przed posiłkiem rozkładamy na kolanach serwetkę, nigdy nie kładziemy jej obok talerza.

4. Rozmowa w trakcie posiłku

Podstawowa zasada mówi, że w trakcie posiłku nie należy rozmawiać. Jeśli bardzo chcemy z kimś porozmawiać, skierujmy się w swoją prawą lub lewą stronę, a nie do osób siedzących naprzeciw. Dzięki temu nie będziemy pochylać się nad talerzem.

5. Kości

Jedząc mięso czy rybę, często zastanawiamy się, co zrobić z kośćmi. Powinniśmy odłożyć je z boku talerza.

6. Napoje i alkohol

Herbatę pijemy małymi łyżeczkami, podobnie jak kawę. Z kompotu nie wyjadamy owoców. W czasie nalewania wina nie podnosimy do góry kieliszka, powinien on stać na stole. Kieliszek trzymamy w górnej części nóżki.

7. Kończenie posiłku

W trakcie posiłku nie odchodzimy od stołu. Sygnał do zakończenia uczty dają gospodarze. Po skończonym posiłku powinniśmy odsunąć krzesło i powiedzieć „dziękuję”.

Savoir-vivre w pracy

Zasady dobrego zachowania dotyczą również relacji biznesowych: ubioru, formułowania e-maili, podawania dłoni, zachowania na spotkaniach biznesowych.

1. Rozmowa kwalifikacyjna

W czasie rozmowy o pracę należy utrzymywać kontakt wzrokowy i rzeczowo odpowiadać na pytania. Nie należy się spóźniać ani przychodzić zbyt wcześnie. Oczywiście, obowiązuje biznesowy dress code (garsonki, marynarki, garnitury).

2. Powitanie i pożegnanie

Decyzję o podaniu dłoni na powitanie czy pożegnanie podejmuje przełożony. Pracownik natomiast zawsze powinien się ukłonić, jako osoba niższa rangą.

3. Kto ma pierwszeństwo?

Pierwszeństwo w pracy ma zawsze... szef. W każdej sytuacji, w którym pracownik mija się z przełożonym w drzwiach, powinien go przepuścić. Niezależnie od tego, jakiej jest płci.

4. Dress code

Ubrania do pracy powinny być czyste, schludne i stonowane. Niewskazane jest zakładanie ubrań wyzywających, dziurawych, brudnych.

Kobiety nie powinny nosić krótkich spódniczek, bluzek z głębokim dekoltem, sukienek bez ramiączek czy bez pleców. Niewskazane są również krótkie spodenki i bluzki bez rękawów. Nie wolno się również zbyt mocno malować, odsłaniać nóg (zawsze trzeba nosić rajstopy!) i nosić odkrytych butów. Biżuteria nie powinna „dzwonić”.

Mężczyźni nie powinni nosić koszul z krótkim rękawem i krótkich spodenek, zbyt krótkich spodni od garnituru, krzykliwych krawatów. Skarpety powinny sięgać do 1/3 łydki i nie mogą być krzykliwe ani niepasujące do garnituru (do ciemnego garnituru nie zakładamy jasnych skarpet). Ubiór powinien do siebie pasować, być stonowany i schludny. Istotne jest również zachowanie się w garniturze: gdy mężczyzna siada powinien rozpiąć marynarkę, natomiast gdy stoi – zapiąć.

5. Spotkania biznesowe

Na spotkania biznesowe nie należy się spóźniać. W czasie spotkań patrzymy na rozmówców, ale nie cały czas, żeby nie sugerować im, że coś ukrywamy. Nie odbieramy telefonów i nie odczytujemy wiadomości. Niewskazane jest również wiercenie się na krześle, wzdychanie, wymowne patrzenie na zegarek.

6. E-maile

Pisząc e-maile, nie powinniśmy używać słowa „witaj”. Wiadomość rozpoczynamy od sformułowania „Szanowny Panie/Szanowna Pani” albo „Pani Anno”, jeśli znamy odbiorcę wiadomości. Wiadomości nie kończymy słowem „pozdrawiam”, ale raczej „z poważaniem” lub „z wyrazami szacunku”.

Savoir-vivre w relacjach damsko-męskich

Zasady dobrego zachowania są ściśle określone w relacjach damsko-męskich. I choć dziś nie są tak przestrzegane jak kiedyś, to niektóre zachowania wciąż są mile widziane.

1. Otwieranie drzwi

Mężczyźni zawsze powinni otwierać kobietom drzwi i przytrzymywać je, gdy przez nie przechodzą.

2. Odsuwanie krzesła

W dobrym tonie jest, by mężczyzna odsunął kobiecie krzesło przy stole.

3. Spotkanie w restauracji

Jeśli kobieta i mężczyzna umówili się w kawiarni i restauracji, powinni pamiętać o kilku zasadach. Gdy przychodzą razem na miejsce, to mężczyzna wchodzi do środka pierwszy, żeby „rozpoznać teren”. Jeśli mężczyzna na kobietę w środku, wstaje, gdy ta podchodzi do stolika. Nie siada, dopóki kobieta nie zajmie miejsca przy stole.

4. Podawanie płaszcza

Mężczyzna powinien podać kobiecie płaszcz i pomóc go włożyć.

5. Całowanie w rękę

Nie należy do zasad dobrego zachowania, ale jest przyjęte w niektórych krajach. Jeśli mężczyzna chce pocałować rękę na powitanie, powinien pamiętać, by robić to tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Warto jednak podkreślić, że zwyczaj ten jest coraz rzadziej praktykowany, ponieważ kobiety odbierają go jako zbyt duże naruszenie ich prywatnej sfery.

6. Kto płaci w restauracji?

Ten, kto zaprasza. Dopuszczalne są jednak wszelkie możliwe zamiany – para może zapraszać się wzajemnie i płacić na przemian, a może również płacić po połowie.

