Zmiana czasu 2021. Kiedy zmieniamy czas na letni?

Zmiana czasu 2021 miała odbyć się po raz ostatni, ale wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas będziemy borykać się z przestawianiem zegarków. Co trzeba wiedzieć o zmianie czasu i od kiedy będziemy spać o godzinę krócej?

Czy zmiana czasu 2021 jest ostatnia?

26 marca 2019 roku Parlament Europejski przyjął uchwałę o rezygnacji z czasu zimowego i letniego. Miała ona wejść w życie w marcu 2021 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem powinniśmy po raz ostatni przejść z czasu zimowego na letni. Ale nie wiadomo, czy tak się stanie.

Parlament Europejski uznał, że państwa członkowskie powinny samodzielnie zdecydować, czy chcą funkcjonować według czasu letniego czy zimowego. Ciągle jednak nie osiągnięto żadnego porozumienia w tej sprawie – niektóre kraje chcą pozostać przy czasie letnim, a niektóre przy zimowym. Oznaczałoby to, że w Europie pojawiłby się bałagan czasowy.

Na razie ciągle nie wiadomo, czy w październiku ponownie będziemy przestawiać zegary.

Polska zostanie z czasem letnim?

Zdecydowana większość Polaków wyraziła chęć rezygnacji z przestawiania zegarów. Według ankiety CBOS, która została przeprowadza w 2019 roku, aż 78 procent Polaków chce zniesienia zmiany czasu. Według zgromadzonych tam danych kraj powinien pozostać przy czasie letnim.

Czytaj też:

8 witamin, które poprawiają jakość zdrowia psychicznego

Kiedy odbędzie się zmiana czasu?

Zmiana czasu na letni odbędzie się z 27 na 28 marca. O godz. 2 w nocy przestawimy zegarki o godzinę do przodu – na godz. 3. To oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej, ale za to wieczorem będzie dłużej jasno.

Już od 22 grudnia obserwujemy wydłużanie dnia. Na początku Nowego Roku możemy zauważyć to gołym okiem – dzień staje się dłuższy o kilkanaście minut. Stopniowo znikają zimowe ciemności, a my zapominamy o tym, że o godz. 15.30 zapada noc.

Nie każdy jednak wie, że w Polsce dnia nie przybywa równomiernie, w jednych regionach kraju następuje to szybciej, a w innych wolniej. Na północy Polski następuje to szybciej, a różnicę tę widać również latem, gdy nad morzem jest widno do godz. 22. Na południu kraju w tym czasie od dawna panuje noc.

Od 22 grudnia do początku astronomicznej wiosny dnia przybywa aż o 4 godziny.

Zmiana czasu oznaką wiosny

Przestawienie zegarków często jest dla nas sygnałem nadejścia wiosny. Kiedy na zewnątrz jest widno aż do wieczora odzyskujemy wigor i chęć do życia. Zaczynamy aktywnie działać na świeżym powietrzu, chętnie spacerujemy, wyciągamy z piwnicy rowery, hulajnogi, rolki, wybieramy się na wycieczki.

Światło słoneczne wspomaga pracę pozytywnych hormonów, które poprawiają nasze samopoczucie. Dzięki temu po miesiącach obniżonego nastroju, gdy spędzaliśmy czas w zamknięciu, nagle zaczynamy czuć się lepiej. Odzyskujemy energię, czujemy się tak, jakbyśmy pokonali zimowe osłabienie.

Pandemia trochę hamuje nasze chęci do spędzania czasu na zewnątrz. Mimo wzrostu zachorowań na razie jednak wciąż zaleca się codzienne spacerowanie w miejscach pozbawionych tłumów. Tlen i ruch działają zbawiennie na nasz organizm i wzmacniają odporność.

Wpływ zmiany czasu na samopoczucie

O ile światło słoneczne i dłuższy dzień mają dobroczynny wpływ na naszą kondycję psychiczną i samopoczucie, o tyle sama zmiana czasu źle działa na nasz zegar biologiczny.

Przestawienie zegarów zaburza nasz rytm snu i czuwania. Czujemy się rozdrażnieni, zmęczeni, mamy problemy z koncentracją, możemy być mniej wydajni w pracy. Lekarze obserwują, że dzień po przestawieniu zegarków pacjenci częściej dostają zawałów serca.

Możemy również cierpieć na bóle głowy, senność. Objawy te mijają po kilku dniach, gdy przyzwyczajamy się do nowego rytmu dnia. Niektóre osoby w ogóle ich nie odczuwają – uzależnione jest to od wrażliwości organizmu.

Czytaj też:

Idzie wiosna, czas zadbać o nawodnienie organizmu! A o tych rzeczach musisz pamiętać