Oto 8 faktów dotyczących zawału serca. Przeczytaj, nim będzie za późno!

Zawał serca – objawy

Objawy zawału serca obejmują:

Ociężałość, ściskanie lub ból w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka

Dyskomfort, który przechodzi do pleców, szczęki, gardła lub ramienia

Uczucie pełności, niestrawności lub dławienia się (może powodować zgagę)

Pocenie się, rozstrój żołądka, wymioty lub zawroty głowy

Poważne osłabienie, niepokój, zmęczenie lub duszność

Szybkie lub nierówne bicie serca.

Objawy mogą się różnić w zależności od osoby lub przypadku zawału serca. Kobiety częściej mają objawy, takie jak rozstrój żołądka, duszność lub ból pleców czy szczęki. W przypadku niektórych zawałów serca nie da się zauważyć żadnych objawów („cichy” zawał mięśnia sercowego). Jest to bardziej powszechne u osób z cukrzycą.

Czytaj też:

Tych objawów COVID-19 możesz się nie spodziewać

Zawał serca – przyczyny

Twój mięsień sercowy potrzebuje stałej podaży krwi bogatej w tlen. Tętnice wieńcowe zapewniają sercu ten niezbędny dopływ krwi. Jeśli masz chorobę wieńcową, tętnice zwężają się, a krew nie płynie tak dobrze, jak powinna. Kiedy dopływ krwi jest zablokowany, kończy się to zawałem serca.

Tłuszcz, wapń, białka i komórki zapalne gromadzą się w tętnicach, tworząc złogi. Te złogi, tzw. blaszki są twarde na zewnątrz i miękkie w środku.

Kiedy blaszka jest twarda, zewnętrzna powłoka pęka. Płytki krwi (elementy krwi w kształcie krążków, które pomagają w krzepnięciu) docierają do tego obszaru, a wokół blaszki tworzą się skrzepy krwi. Jeśli skrzep krwi zablokuje tętnicę, mięśniowi sercowemu zaczyna brakować tlenu. Komórki mięśniowe szybko umierają, powodując trwałe uszkodzenie.

Czytaj też:

Czy pijesz za dużo coli? Oto 10 znaków ostrzegawczych

Zawał serca – co jeszcze warto wiedzieć? 8 istotnych faktów

Co powoduje zawał serca?

Ataki serca są głównie spowodowane chorobą wieńcową i skurczem tętnic wieńcowych. Występują, gdy krew nie może dotrzeć do tkanki serca z powodu blokady. Zablokowanie może być spowodowane zakrzepem (krwią lub płytką) lub skurczem tętnicy i jej zaciśnięciem, uniemożliwiającym przepływ krwi. Chociaż nie są to jedyne przyczyny, są one najczęstsze.



Zatrzymanie krążenia a zawał serca

Ataki serca i zatrzymanie akcji serca brzmią, jakby były tym samym. Ale tak nie jest. Osoba mająca zawał serca zwykle odczuwa ból, pieczenie lub ucisk w klatce piersiowej i może stracić przytomność. Ból może rozciągać się w dół lewego ramienia, do szczęki lub do pleców. Zatrzymanie akcji serca występuje, gdy serce całkowicie przestaje pompować krew. Powoduje śmierć, jeśli serce nie zacznie ponownie działać w ciągu trzech do pięciu minut.



Czynniki ryzyka zawału serca

Choroba wieńcowa może występować „rodzinnie”. Jeśli w twojej rodzinie występuje choroba serca, nadal możesz zmniejszyć ryzyko, unikając trzech głównych czynników ryzyka: palenia, wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cholesterolu. Przestrzeganie zdrowej diety może pomóc w utrzymaniu prawidłowej wagi lub w utracie wagi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może to pomóc obniżyć wysokie ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Istnieje również kilka leków, które pomagają obniżyć zarówno wysokie ciśnienie krwi, jak i poziom cholesterolu.



Typowe objawy zawału serca

Najczęstszym objawem zawału serca jest ból w klatce piersiowej. Ból może trwać kilka minut z przerwami, ale bywa też ciągły. Może się zdarzyć w przypadkowych momentach, w tym podczas relaksu. Osoba mająca zawał serca może również odczuwać ucisk w górnej części pleców, szyi, szczęki, a nawet w żołądku. Kolejnym znakiem jest duszność.



Kobiety mogą mieć różne objawy

Kobiety mogą mieć „nietypowe” objawy zawału serca, co oznacza, że ​​mogą nie odczuwać bólu w klatce piersiowej ani ucisku. Częściej skarżą się na nudności, wymioty i zmęczenie. Według American Heart Association zmęczenie jest spowodowane stresem wywieranym na organizm podczas próby pompowania krwi przez blokadę do serca.



Co będzie działo się w szpitalu?

Możesz czuć się przytłoczony uwagą lekarzy, ale zawał serca to nagły przypadek medyczny wymagający szybkiego leczenia. Leczenie zawału serca zależy od przyczyny. Niektórzy ludzie dochodzą do siebie samodzielnie. Inni mogą otrzymać lek rozpuszczający skrzepy. Jeśli jednak blokada nadal występuje, dwie opcje chirurgiczne to angioplastyka (długi cewnik włożony do tętnicy może usunąć skrzep i wprowadzić stent, aby utrzymać tętnicę otwartą) lub operacja bajpasowa, przeprowadzana po to, aby krew omijała zablokowaną tętnicę.



Powrót do zdrowia po zawale serca

Kiedy dojdziesz do siebie po zawale serca, porozmawiaj z lekarzem o tym, jakie zmiany stylu życia możesz wprowadzić, aby zmniejszyć ryzyko drugiego. Możesz zostać skierowany na program rehabilitacji kardiologicznej. Programy te koncentrują się na ćwiczeniach, poradnictwie, jak zmniejszyć stres i edukacji na temat zdrowego serca. Pamiętaj o przestrzeganiu każdego planu leczenia, w tym przyjmowania leków, ponieważ jeśli miałeś jeden zawał serca, drugi staje się bardziej prawdopodobny.



Zapobieganie zawałowi serca

Niezależnie od tego, czy miałeś chorobę serca, czy nie, obniżenie czynników ryzyka jest niezbędne, aby zapobiec jej w przyszłości. Regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, radzenie sobie ze stresem i ogólna dbałość o ciało pomogą twojemu sercu. Jeśli masz chorobę serca, chorobę serca w rodzinie lub jakikolwiek stan, który może zwiększać ryzyko zawału serca, porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby sprawdzić, czy dostępne są jakiekolwiek leki lub metody leczenia.Czytaj też:

Masz 30 lat? Zadbaj w ten sposób o swoje serce, by uniknąć problemów