Randkowanie w pandemii: kilka sposobów na to, by było udane

Jak zaznacza ekspertka ds. randkowania Tammy Shaklee w rozmowie z serwisem „Healthline”, to naturalne, że w czasie pandemii boisz się chodzić na randki jeszcze bardziej niż wcześniej. Jeśli więc nie czujesz się na siłach stawiać czoła takim wyzwaniom, wcale nie musisz tego na razie robić. Warto poczekać, jeśli chcesz zyskać większe poczucie bezpieczeństwa podczas spotykania się z kimś na żywo i zacząć umawiać się już po epoce COVID-19. Pamiętaj jednak, że możesz się umówić z kimś najpierw wirtualnie, a dopiero potem w realu. Warto rozważyć tę opcję, jeśli czujesz, że oglądanie seriali na Netflixie i scrollowanie mediów społecznościowych to dla ciebie za mało i pragniesz poznać kogoś nowego.

Jak zacząć randkowanie w pandemii?

Miej pewność, że czujesz się możliwie najlepiej

I czyń starania, by tak się stało. Niektórym sprawia przyjemność kupowanie czy przymierzanie ubrań, które założą na randkę (na tę wirtualną warto się przygotować tak samo, jak na tę w realu), inni lubią w wieczór przed spotkaniem wziąć gorący prysznic, a jeszcze kolejnym osobom sprawia przyjemność wypróbowywanie nowych przedrandkowych makijażowych możliwości.

Zdecyduj, jaką formę spotkań wolisz

Patricia Valencia, psycholożka z Nowego Jorku zauważa nawet, że lepiej można kogoś poznać przez spotkania online. Dlaczego? Widzi się go w jego naturalnym środowisku (najczęściej mieszkaniu), jest on też zazwyczaj swobodniejszy, więc paradoksalnie łatwiej nawiązać z nim kontakt. Spotkania wirtualne nie są też tak pełne nerwów jak te na żywo, gdy trzeba w umówione miejsce dodatkowo dojechać, wrócić z niego, poznać kogoś bez zapory bezpieczeństwa w postaci ekranu. Jeśli jednak to właśnie podczas spotkań oko w oko czujesz się w swoim żywiole, załóż maseczkę na twarz i udaj się na spacer (bo wielu innych możliwości w czasie pandemii nie ma).

Jak się przygotować do randki online?

Tak samo, jak do randki na żywo. Nie zaniedbuj przygotowań tylko dlatego, że się nie spotkacie w realu. Ubierz się tak, jak na randkę w czasach przed COVID-19, zadbaj o to, by nikt ci podczas spotkania nie przeszkadzał. Podczas kolejnych randek możecie umawiać się na wspólne gotowanie dania z tego samego przepisu, oglądanie filmu w tym samym czasie lub zapisać się na wspólny wirtualny spacer np. po najpiękniejszych zabytkach Paryża.

Jak się przygotować do spotkania na żywo?

Nie zapominając o maseczce, unikając kontaktu fizycznego i najlepiej - umawiając się na świeżym powietrzu. Wybór jest mimo wszystko niemały: można odwiedzić najpiękniejsze parki w twoim mieście, umówić się na spacer, wspinaczkę czy urządzić sobie piknik.

Pamiętaj, że niemal każdy się denerwuje takimi spotkaniami, a randka to nie rozmowa kwalifikacyjna, więc nie warto stresować się za bardzo i zadawać drugiej osobie całego mnóstwa pytań w krótkim czasie. Ten jeszcze się na pewno znajdzie, jeśli dana osoba ci się spodoba.

Czytaj też:

Randki bez przyszłości. Jak poznać, że nic z tego nie będzie?