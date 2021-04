Czym jest mindfullness i czy warto wykonywać trening uważności?

Mindfullness to inaczej uważność, czyli cieszenie się tym, co w danej chwili dzieje się w naszym życiu. Postawa ta odwołuje się do wielu technik medytacyjnych, a jej celem jest wyciszenie złych emocji i osiągnięcie stanu spokoju umysłu.

Czym jest mindfullness?

Mindfullness pochodzi od angielskiego słowa „mindful”, które oznacza „uważający”. Oznacza uważną obecność, czyli skupienie się na tym, co dzieje się tu i teraz, bez analizowania danego wydarzenia.

Mindfullness zakłada, że człowiek nie powinien ciągle przerabiać w głowie przeszłości, zastanawiać się, czy mógłby coś zrobić inaczej, rozkładać wydarzeń na czynniki pierwsze i doszukiwać się w nich ukrytych znaczeń. Nie powinien również wybiegać myślami daleko w przyszłość, ale skupić się na tym, co w danym momencie dzieje się w jego życiu.

Na czym polega mindfullness?

Postawa ta zakłada:

cieszenie się życiem

docenianie każdej chwili

odczuwanie drobnych przyjemności, np. możliwości wypicia filiżanki kawy w dobrym towarzystwie, przeczytania rozdziału książki, pójścia na spacer do lasu

odczuwanie wdzięczności za drobiazgi, z których składa się codzienność

wypełnianie codzienności jak największą ilością dobrych chwil

bycie w symbiozie z naturą

życie w zgodzie z samym sobą

życie w zgodzie z innymi ludźmi

Do czego wykorzystuje się mindfullness?

Trening uważności wykorzystuje się do leczenia różnego rodzaju zaburzeń:

lękowych

stanów obniżonego nastroju

leczenia przewlekłego bólu

stresu (w tym pourazowego)

traum (chorób, utraty bliskich)

terapii uzależnień

depresji

Wpływ mindfullness na zdrowie

Prowadzenie spokojnego życia w zgodzie z naturą i samym sobą wpływa na samopoczucie. Takie osoby są wyciszone, trudniej je wyprowadzić z równowagi, nie targają nimi negatywne emocje. Mają niski poziom stresu, co przekłada się na niskie ciśnienie krwi, zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, arytmii, tachykardii, zawałów serca.

Ludziom, którzy wiedzą, jak doceniać codzienność, łatwiej jest utrzymać higienę psychiczną. Nie cierpią na bezsenność, nie odczuwają zmian nastrojów. Rzadko kiedy się smucą, przez co unikają czarnych myśli, nie mają lęków ani stanów depresyjnych.

Rodzaje treningów mindfullness

Medytacja mindfullness w dużej mierze odwołuje się do buddyzmu. Istnieje też kilka programów medytacyjnych, które pomagają pozbyć się napięcia, stresu, lęku i bardziej doceniać codzienność. Są to:

Mindfullness Based Stress Reduction (MBSR) – inaczej redukcja stresu oparta na uważności. Jest to szkolenie opracowane przez Jona Kabat-Zinna w latach 70. na Uniwersytecie Medycznym Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Zakłada ono akceptację tego, co dzieje się w naszym życiu i redukcję lęków związanych z cierpieniem, bólem, chorobami, traumatycznymi doświadczeniami. Zgadzając się na te wszystkie procesy, zmniejszamy napięcie i poziom stresu, dzięki czemu zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą. Nie targają nami negatywne emocje, nie szarpiemy się w codzienności, ale osiągamy balans. Warto podkreślić, że szkolenie to jest świeckie, odwołuje się do jogi i medytacji. Wykorzystywane jest w szpitalach, ośrodkach rozwoju osobistego, klinikach.

Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT) – metoda, która jest rozszerzeniem MBSR i która ma zapobiegać zaburzeniom lękowym, depresji, stanom obniżenia nastroju. Stosuje się ją w stanach remisji, by uniknąć kolejnych nawrotów choroby albo w stanach odczuwania przewlekłego bólu.



Obie terapie polegają na regularnych spotkaniach z trenerem. Terapia trwa od 6 do 8 tygodni, najczęściej odbywa się raz w tygodniu. Po tym czasie pacjenci wypracowują nowe nawyki, a trening uważności zaczyna przynosić trwałe efekty.

