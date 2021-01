Sposoby na złagodzenie stresu. Wyeliminuj zmartwienia dzięki tym kilku poradom

W dobie ciągłego doganiania terminów w pracy czy na studiach można odnieść wrażenie, że wszyscy żyjemy w permanentnym stresie. Pomyśl o tym: kiedy ostatnio powiedziałeś komuś, że „tak dużo masz teraz na głowie” lub że właśnie wyszedłeś zaczerpnąć powietrza po ciężkim dniu w biurze? Pewnie masz tak dosyć często. Ale nie tylko ciebie to dotyczy.

Zgubne skutki stresu

Wyniki badania opublikowane w zeszłym roku pokazały, że u zdrowych osób w średnim wieku wysoki poziom stresu był związany m.in. z mniejszymi ilościami kluczowej istoty szarej w mózgu. Ale skutki stresu dla twojego ciała wykraczają poza sferę umysłu. Stres może sprawić, że będziesz bardziej podatny na choroby, może prowadzić do uzależnień, zwiększać ciśnienie krwi, wywoływać bóle głowy, a nawet obniżać popęd seksualny.

Ludzka reakcja na stres jest zaprojektowana tak, aby była natychmiastowa i „ostra”, a nie chroniczna, utrzymująca się przez cały dzień. Jeśli jednak w twoim przypadku stres występuje przewlekle, istnieje wiele sposobów na relaks. Poniżej przedstawiamy ci kilka z nich.

Sposoby na stres

Wypróbuj trening



Ćwiczenia wpływają na umysł tak samo, jak na mięśnie. Spróbuj treningu siłowego naprzemiennie z rozciąganiem i cardio. Zaangażuj też znajomych, choćby wirtualnie. Jedno z badań wykazało, że osoby, które brały udział w ćwiczeniach grupowych, zauważyły ​​większą poprawę zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego niż osoby, które ćwiczyły solo.



Idź na spacer do parku



Krótki, 15-minutowy spacer wystarczy, aby obniżyć poziom stresu i zmęczenia. Dzieje się tak zarówno dzięki uwolnieniu hormonów dobrego samopoczucia, takich jak endorfiny, jak i ekspozycji na naturę.



Pośmiej się



Obejrzyj występ komika, którego lubisz, wysyłaj memy znajomym lub spotkaj się ze swoim najzabawniejszym przyjacielem. Śmiech to świetne lekarstwo: pomaga się zrelaksować, obniża poziom kortyzolu i zwiększa poziom endorfin.



Pozwól myślom płynąć, gdzie chcą



Ważne jest, aby czasami pozwolić mózgowi na samodzielne zbadanie jakiegoś tematu bez ograniczeń wynikających z naszych intencji.



Skoncentruj się na kimś innym



Zostań wolontariuszem, zadzwoń do mamy lub przynieś mężowi jego ulubiony deser z cukierni. Ci, którzy pomagają innym, są mniej narażeni na śmierć po doświadczeniu stresujących wydarzeń. Eksperci twierdzą, że kiedy kierujesz swoją uwagę na kogoś innego, obniża to poziom stresu, ograniczając skumulowany wpływ stresu na twoje zdrowie.



Zdrzemnij się



Krótka drzemka trwająca od 10 do 15 minut (lub nawet odpoczynek oczu przez ten czas) może pomóc zarówno mózgowi, jak i ciału naładować się, co oznacza, że ​​po przebudzeniu możesz zrobić więcej w krótszym czasie.

