Księżyc ma większy wpływ na zaburzenia snu u mężczyzn niż u kobiet. Zaskoczeni?

Choć to kobiety najczęściej zwracają uwagę na Księżyc i to, jak jego tarcza zmienia się na niebie w ciągu miesiąca, to wbrew pozorom wcale nie są bardziej wrażliwe na jego działanie – przynajmniej jeśli chodzi o zaburzenia snu. Na łamach „Science of The Total Environment” przedstawiono wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Uppsali, które wskazują na to, że częściej negatywny wpływ Księżyca na sen obserwowany jest u mężczyzn.

Jak księżyc wpływa na sen? Gorzej działa na mężczyzn niż na kobiety

Prawdopodobną przyczyną tego, że Księżyc w większym stopniu oddziałuje na to, jak zasypiają panowie, jest podatność na jego światło. Mężczyźni mogą być bardziej wrażliwi niż kobiety pod tym względem, co powoduje, że mają z jego powodu więcej problemów ze snem.

Do takich wniosków naukowcy doszli po przebadaniu 492 kobiet i 360 mężczyzn w wieku od 22 do 81 lat za pomocą polisomnografii, czyli techniki analizującej zachowanie ludzkiego organizmu podczas snu.

twitter

W przypadku pań nie zaobserwowano żadnych wyraźnych zmian związanych zarówno z zasypianiem, jak i podczas snu przez cały cykl księżycowy. U mężczyzn zaś można było zauważyć tendencję do niższej jakości snu i dłuższego czasu czuwania po zaśnięciu bez przechodzenia w kolejne fazy snu w okresie, w którym tarcza Księżyca zaczynała wzrastać od fazy nowiu do momentu pełni.

Choć wpływ Księżyca na ludzki sen nadal pozostaje kwestią sporną, to szwedzcy naukowcy uważają, że w większym stopniu dotyczy mężczyzn. Srebrny Glob może powodować u nich więcej problemów z zasypianiem niż u kobiet.

Czytaj też:

Sen nocy letniej, czyli... jak szybko zasnąć podczas upałów? 10 wskazówekCzytaj też:

Światło LED może zaburzać metabolizm w trakcie snu. Nowe odkrycie Japończyków