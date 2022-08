Leworęczność – jakie niesie ze sobą zalety?

Około 10 procent naszej populacji to osoby leworęczne. Preferencja ta kształtuje się dosyć wcześnie – jest zauważalna około 18-stego miesiąca życia. W wieku około trzech lat dziecko jest już zdecydowanie lewo- lub praworęczne. Tylko ok. 1 procent populacji to osoby oburęczne, posługujące się w podobnym stopniu lewą, jak i prawą ręką. Zdecydowanie częściej mamy dominującą jedną z rąk. Przyczyn leworęczności upatruje się w wielu aspektach: genach, rozwoju płodowym, naśladownictwu, płci (nieco więcej chłopców jest leworęcznych), czy przystosowaniu np. z powodu kontuzji.

Leworęczność – dawniej niezrozumiana i piętnowana

W przeszłości dzieci, które były naturalnie leworęczne, zachęcano lub zmuszano do używania prawej ręki, głównie z powodu uprzedzeń wobec ich „inności”. – W latach 80. popularne było strofowanie dzieci i przekładanie im długopisu do prawej ręki z fatalnymi skutkami – wyznała na antenie „Dzień Dobry TVN” Zuzanna Butryn, psycholog.

Leworęczni muszą mierzyć się z pewnymi trudnościami, m.in.:

Leworęczna osoba musi nauczyć się, aby pisać bez rozmazywania tuszu od lewej do prawej.

Narzędzia takie jak nożyczki często są przeznaczone do użytku prawą ręką.



Niektóre przyrządy (np. piły tarczowe) mogą być niebezpieczne, jeśli są obsługiwane lewą ręką.

Amerykańscy nauczyciele i lekarze jeszcze na początku XX wieku uważali, że leworęczni są bardziej podatni na zaburzenia psychiczne i zmuszali uczniów do używania prawej ręki. Jednak należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach leworęczność nie jest czymś piętnowanym lub nieakceptowalnym. Co więcej, wskazuje się na pewne korzyści płynące z takiego stanu rzeczy.

Zalety bycia leworęcznym

Osoby leworęczne mogą odnosić pewne korzyści: mówi się, że mają przewagę w wielu dyscyplinach sportowych, od szermierki po boks. Zaletą sportową jest również zaskoczenie praworęcznego przeciwnika, ponieważ praworęczni sportowcy nie są przyzwyczajeni do gry z leworęcznymi przeciwnikami. Ponoć osoby leworęczne są bardziej kreatywne, a niektórzy twierdzą, że to urodzeni liderzy. Sławni leworęczni to m.in.: Barack Obama, Oprah Winfrey, Bill Gates, Tom Cruise, Paul McCartney, książę Karol z Wielkiej Brytanii i jego syn, książę William.

Czytaj też:

Choroba z Minamaty. Japońska katastrofa, która zaczęła się od rtęci