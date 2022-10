Czy Polakom grozi śmierć z przepracowania? Uważaj na te objawy

Czym grozi zbyt intensywna praca? Prof. dr. hab. med. Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, internista, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w rozmowie z serwisem Medonet podkreślił, że po raz pierwszy w historii powojennej skrócił się statystyczny czas przeżycia Polaków i Polek.

Coraz więcej młodych zawałowców

– Rzeczywiście, na oddziałach widujemy coraz więcej młodych zawałowców i udarowców. Ale nie mamy w tym zakresie najnowszych statystyk. Wiemy natomiast, że medycyna opisała już wiele lat temu zjawisko "śmierci z przepracowania". To słynne "karoshi" — termin socjomedyczny, określający zgon lub stan silnego zaburzenia zdrowia, do którego doszło w wyniku nadciśnienia tętniczego w połączeniu z bardzo dużym przeciążeniem organizmu pracą zawodową – powiedział. Śmierć z przepracowania to przede wszystkim śmierć z powodu zawału serca czy udaru.

Specjalista zaznaczył, aby zwracać uwagę na niepokojące symptomy i regularnie się badać. – Sprawdźmy, czy nie mamy podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, czy mamy prawidłowe stężenie cholesterolu i cukru. Kontrolujmy masę naszego ciała, walczmy z otyłością i nadwagą. Nie palmy papierosów – dodał.

Praca to nie wszystko. Najlepiej rozumieją to młodzi

Kardiolog zwrócił uwagę, że najmłodsze pokolenie, które rozumie, że praca to nie jest wszystko. Jego zdaniem zwłaszcza tzw. pokolenie Y wchodzące na rynek pracy, ma do idei „work & life balance” (czyli utrzymywania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym) coraz zdrowszy stosunek. – W moim własnym, lekarskim środowisku widzę, że osoby młodsze nie są skłonne tyle pracować, dyżurować czy koniecznie podejmować kolejne godzinny etatowe w innym miejscu pracy. Kultura „zbyt intensywnej pracy” jest postrzegana jako niezdrowa dla organizmu, życia społecznego, rodzinnego i wiedzą to najlepiej młodzi medycy – stwierdził.

