MDMA – zwiększa ochotę na seks, ale grozi obrzękiem mózgu. Lista skutków ubocznych jest długa

Tabletki ecstasy okazjonalnie sięga głównie młodzież, często przed imprezą. Twierdzą, że redukują w ten sposób stres, poprawiają sobie samopoczucie i powodują większą otwartość na ludzi i nowe doświadczenia. Badania dowodzą, że MDMA zwiększa też popęd seksualny i wywołuje lekkie halucynacje oraz nasila przyjemność płynącą z kontaktów fizycznych.

Przyjmowanie MDMA sprzyja ryzykownym kontaktom seksualnym

Okazuje się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy przyjmują MDMA często angażują się w ryzykowne zachowania seksualne, mają też wielu partnerów. Zdecydowana większość z nich nie stosuje prezerwatyw. Do inicjacji seksualnych pod wpływem środków odurzających dochodzi już ok. 14 roku życia. Zdecydowana większość z nich nie stosuje prezerwatyw, co prowadzi do zwiększonej ilości zakażeń wirusem HIV – zwracają uwagę eksperci.

Przyjmowanie MDMA może wywołać hipertermię

Narkotyki miękkie uważane są za mniej szkodliwe. Rzadko wywołują fizyczne uzależnienie oraz wpływają przede wszystkim na odczuwany nastrój, to wywołują całą gamę skutków ubocznych. Do poważnych działań niepożądanych należy hipertermia, czyli wzrost temperatury ciała. Badania na szczurach pokazują, że nawet umiarkowane dawki MDMA zakłócają zdolność organizmu do regulowania temperatury i mogą doprowadzić do śmierci. Hipertermia wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, gdyż powoduje niewydolność nerek.

U osób uprawiających sport, zażywanie narkotyków może prowadzić do obrzęku mózgu

Stosowanie MDMA u osób uprawiających sport jest szczególnie niebezpieczne. Powoduje odwodnienie, co skłania do picia dużych ilości płynów. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia braku równowagi elektrolitowej i obrzęku mózgu, ponieważ MDMA powoduje zatrzymywanie wody w organizmie.

Upośledza zdolność prowadzenia pojazdu

W ciągu kilku godzin po zażyciu leku MDMA występuje znaczne zmniejszenie zdolność oceny sytuacji. Zagraża to zarówno bezpieczeństwu osób, które w takim stanie siadają za kierownicą, grozi również kolizją drogową.

MDMA – inne skutki uboczne

Skutki uboczne stosowania MDMA to także:

zapaść, która może wystąpić zarówno u osób, które po raz pierwszy zażyły narkotyk, jak i osób stosujących ecstasy przez dłuższy czas,

uzależnienie psychiczne,

brak apetytu,

nudności, nadmierne pocenie się,

nagły spadek ciśnienia krwi,

migotanie komór,

zatrzymanie akcji serca.

