Jak wspierać partnera z zaburzeniami lękowymi? Cenne rady psychologa

Lęk działa motywująco, jeżeli mamy do czynienia z realnym zagrożeniem. Nieco inaczej jest, gdy odczuwamy lęk bez wyraźnego powodu (lęk wolnopłynący) lub jest on związany z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi, które powodują, że np. zaczynamy cierpieć z powodu różnych fobii.

Jak manifestuje się lęk?

Lęk jest naturalną emocją, którą ludzie odczuwają, gdy są zestresowani, przestraszeni lub w inny sposób zagrożeni. Kiedy odczuwamy lęk, niezbędne funkcje organizmu, takie jak oddychanie i reakcja mięśni, są zwiększone, podczas gdy inne funkcje, takie jak trawienie, są tymczasowo zatrzymane. Ma to na celu oszczędzanie energii, aby stawić czoła zagrożeniu lub uciec.

Wszystkie te zmiany są spowodowane uwalnianiem hormonów stresu, zwłaszcza kortyzolu.

Objawy lęku mogą być różne. Najczęściej zaburzenia lękowe wywołują objawy typowe dla innych schorzeń np. ból w okolicy mostka, ból brzucha, ból i zawroty głowy, duszności, mdłości, wymioty, a także nadmierną potliwość i drżenie ciała. Nasilające się objawy lęku zwiększają nasz niepokój, co może doprowadzić do wystąpienia ataku paniki.

Jak wspierać partnera, który odczuwa lęk?

Życie z osobą, która cierpi na zaburzenia lękowe, bywa bardzo trudne. Zdarza się, że osoby chore ukrywają swoje dolegliwości, co powoduje dodatkowe problemy. Partner lub partnerka osoby, która cierpi na zaburzenia lękowe, może czuć, że coś jest nie tak. Zauważając nietypowe zachowanie bliskiej osoby, które wskazuje na silny stres, warto porozmawiać o przyczynie zdenerwowania.

Co ważne, nie należy bagatelizować odczuć bliskiej osoby, twierdząc, że „nic się nie dzieje”, „nie ma powodu do niepokoju”, oraz że „wyolbrzymia problemy”.

Niestety, aby zrozumieć, czym jest to niemożliwe do kontrolowania poczucie lęku, trzeba by samemu go doświadczyć. Poprzedzające atak paniki uczucie lęku pojawia się w najmniej oczekiwanych sytuacjach i często jest skutkiem nawarstwiających się problemów emocjonalnych o różnym podłożu.

Pomoc w zaburzeniach lękowych

Najlepszym sposobem walki z objawami lęku jest leczenie. Psychoterapia pomaga odkryć źródło problemu i jest niezbędna w celu zapanowania nad negatywnymi emocjami. Nie należy kojarzyć leczenia zaburzeń lękowych jedynie z przyjmowaniem leków, które może przepisać psychiatra, bo walka z lękiem odbywa się na wielu poziomach. Samodzielne radzenie sobie z zaburzeniami lękowymi, nawet w przypadku osób, które mogą liczyć na wsparcie swoich bliskich, nie jest dobrym wyborem.

Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe potrzebują miłości oraz wsparcia, które ułatwia podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia. Empatia, pomoc i zrozumienie problemu są niezwykle ważne, pomagając ograniczyć negatywne skutki przewlekłego stresu i efektu lęku przed lękiem.

Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe nie potrzebują dodatkowych negatywnych bodźców, co nie oznacza, że trzeba chronić je przed wszystkimi problemami i udawać, że nic się nie dzieje. O sposobie postępowania z osobą, która odczuwa lęk, najlepiej porozmawiać ze specjalistą, aby nieświadomie nie pogorszyć kondycji psychicznej chorego.

