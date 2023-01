Jak zwalczyć PMS? Spróbuj wprowadzić 3 zmiany w swoim życiu

Zespół napięcia przedmiesiączkowego to zespół objawów, które pojawiają się u części kobiet przed miesiączką. Wywołują one wahania nastrojów, płaczliwość lub wybuchowość, przyczyniają się do zatrzymywania wody w organizmie, zwiększają apetyt na słodycze. Wiele kobiet już na kilka dni przed wystąpieniem okresu odczuwa niepokój, spadek nastroju i złe samopoczucie. Objawy te znikają dopiero po wystąpieniu miesiączki lub nawet jej zakończeniu.

Co wywołuje PMS?

Do powstawania zespołu napięcia przedmiesiączkowego przyczyniają się wahania hormonalne. Wciąż nie wiadomo, co właściwie wywołuje zespół napięcia przedmiesiączkowego, ale coraz częściej podkreśla się udział prolaktyny w pojawianiu się PMS-u. Poziom tego hormonu właściwie nie powinien się zmieniać, ale u kobiet z silnym PMS-em jest on wyższy niż u tych, które nie cierpią na wahania nastroju przed menstruacją. Z badań wynika również, że PMS może częściej dotyczyć kobiet po 30. roku życia, a także tych, który mają niski poziom wapnia we krwi.

Sposoby na PMS

Aby dowiedzieć się, czy złe samopoczucie wywołuje PMS, warto wykonać badania hormonalne. Jeśli jednak objawy występują cyklicznie około tygodnia przed miesiączką i mijają po jej ustąpieniu, jest bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. W takiej sytuacji warto wprowadzić kilka zmian w swoim życiu, by zmniejszyć nieprzyjemne skutki PMS-u:

Wyeliminuj przetworzoną żywność – duży udział w diecie słonych czy wysoko przetworzonych przekąsek może nasilać problem zatrzymywania wody w organizmie. Jeśli chcemy poprawić sobie samopoczucie, powinniśmy wykluczyć z diety tego rodzaju produkty Pij więcej wody – aby uniknąć zatrzymywania wody w organizmie, zacznij pić jej więcej. Dobrze sprawdzają się również napary ziołowe o działaniu moczopędnym takie jak pokrzywa, które pomagają wypłukiwać z organizmu toksyny Bądź aktywna fizycznie – aktywność fizyczna pomaga zredukować stres i napięcie, może poprawić samopoczucie i kondycję psychiczną. Jeśli odczuwasz niepokój albo spadek nastroju, zacznij się ruszać! To nie muszą być od razu ćwiczenia na siłowni – świetne efekty przynoszą spacery na świeżym powietrzu czy joga Bądź dla siebie dobra – gdy wiesz, że zbliża się trudny czas, otocz się troską i bądź dla siebie bardziej wyrozumiała. Pozwól sobie na niedoskonałość, spędź czas tak jak lubisz i nie dręcz się, gdy nie wykonasz w ciągu dnia wszystkich zadań, które sobie zaplanowałaś. Wieczór z przyjaciółką, domowe SPA, wyjście do kawiarni czy księgarni, spokojna medytacja lub długa kąpiel – jest wiele sposobów na to, by poprawić sobie samopoczucie. Rób to, co lubisz, a twój nastrój znacznie się poprawi!

Czytaj też:

Dlaczego zajadamy stres? Sprawdź, jak zapanować nad emocjonalnym jedzeniemCzytaj też:

Nie odmawiaj sobie czekolady przed okresem. Sprawdź, na co jeszcze kobiety mają ochotę