Intuicja czy logika? Sprawdź, co jest twoją mocniejszą stroną

Trudno o jednoznaczną definicję intuicji. To coś w rodzaju wewnętrznego kompasu, którym kierujemy się przy podejmowaniu codziennych decyzji. Powstaje na bazie różnych doświadczeń, emocji, a także przekonań. Skłania do dokonywania różnych wyborów, nierzadko wbrew ogólnie przyjętej logice. Sprawdź, jak bardzo ufasz swoim przeczuciom i rozwiąż nasz krótki test.

Jak działa intuicja?

Działanie intuicji na ogół polega na szybkim i nieświadomym przetwarzaniu informacji docierających do nas ze środowiska. Ten mechanizm to ułatwienie, w które wyposażyła człowieka ewolucja. Dzięki niemu możemy działać szybciej i sprawniej w codziennym życiu, a jednocześnie odciążyć mózg, który zostaje niejako „zwolniony z myślenia”. Gdy kierujemy się intuicją, zwykle (choć nie jest to regułą) nie analizujemy danej sytuacji, nie rozkładamy jej na czynniki pierwsze i nie zastanawiamy się nad różnymi wariantami rozwiązania problemu. Po prostu podążamy za przeczuciem, wierząc, że to, co podpowiada nam wewnętrzny „głos” jest najwłaściwsze.

Intuicja czy rozum – co jest lepsze?

Intuicja przydaje się w wielu różnych codziennych sytuacjach, zwłaszcza tych, które wymagają szybkiego podejmowania decyzji, a jednocześnie niestandardowego myślenia. Nie jest jednak nieomylna. Może nas zawieść. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest łączenie w codziennym życiu obu strategii – podejmowania decyzji zgodnie z wewnętrznym przeczuciem i logiką. Tak zresztą działa zdecydowana większość ludzi, przy czym u jednych głos intuicji może być silniejszy, u innych zaś słabszy.

