Wysysa energię i przejmuje kontrolę. Zobacz, jak działa psychofag

Psychofag może być narcyzem, socjopatą, psychopatą lub manipulantem. To człowiek z zaburzeniami osobowości, które rzutują na jego sposób funkcjonowania i relacje z najbliższym otoczeniem. Często określa się go mianem „złodzieja dusz”. Dlaczego? Jak wygląda związek z psychofagiem? Sprawdź.

Jak działa psychofag?

Psychofag jest czarujący i szarmancki. Bez trudu potrafi sobie zjednać sympatię i przychylność. Z łatwością rozpoznaje potrzeby swojej „ofiary” i je zaspokaja (na początkowym etapie znajomości). Daje poczucie bezpieczeństwa, aktywnie słucha. Sprawia, że dana osoba czuje się dlań bardzo ważna. Staje się spełnieniem marzeń swojej „drugiej połówki”. Ideałem, na który zawsze czekała. Czyni to po to, by łatwiej uzależnić od siebie partnera lub partnerkę. Gdy zdobędzie już czyjeś zaufanie, zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Co to oznacza w praktyce?

Psychofag zazwyczaj nie stosuje fizycznych form przemocy. Nie bije. Pozostawia za to wiele ran na psychice. Często mówi się, że odbiera swojej „ofierze” część duszy. Pozbawia ją poczucia własnej wartości. Izoluje od znajomych, przyjaciół, a nawet członków rodziny. Tworzy swego rodzaju klatkę, która z upływem czasu coraz bardziej się zaciska. W efekcie osoba nie może już się z niej tak łatwo wydostać. Tkwi w poczuciu osamotnienia i bezradności. Rezygnuje z siebie. Robi wszystko, by zadowolić „drugą stronę” Co więcej, ma poczucie, że to ona wciąż stwarza problemy lub je wyolbrzymia. Takie przekazy otrzymuje z zewnątrz. „Karmi” ją nimi psychofag. Manipuluje i kłamie, byle postawić na swoim.

Bardzo często wykorzystuje przy tym tak zwany gaslighting. To rodzaj wysublimowanej przemocy psychicznej. Polega na manipulowaniu faktami, w taki sposób, byprzejąć kontrolę nad postrzeganiem rzeczywistości przez „ofiarę”. Psychofag może na przykład wmawiać swojej „drugiej połówce”, że coś zrobiła albo powiedziała, choć takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. Zmanipulowana osoba wierzy jednak we wszystko, co usłyszy.

Psychofag często ucieka się również do tak zwanej projekcji. Przypisuje swoje cechy i zachowania „ofierze”. Jak dokładnie działa ten mechanizm? Wyobraź sobie, że twój partner/partnerka rzuca talerzami i wścieka się o wszystko bez wyraźnego powodu, ale gdy o tym wspominasz „odbija piłeczkę” i mówi, że to ty nie panujesz nad swoimi emocjami. Jesteś wybuchowa/wybuchowy i histeryczna/histeryczny.

Jak wyrwać się z rąk psychofaga?

Na ogół niełatwo jest przerwać cykl przemocy, zwłaszcza gdy trwa on od jakiegoś czasu. Im dłużej trwa związek z psychofagiem, tym trudniej go zakończyć. Nawet jeśli ofiara odchodzi od swojego oprawcy, to bardzo często po jakimś czasie do niego wraca. Dlaczego? Bo manipulant tak szybko nie rezygnuje. Robi wszystko, by odzyskać kontrolę nad partnerem lub partnerką. Takie dzianie nosi nazwę hooveringu (w wolnym tłumaczeniu termin ten oznacza „wysysanie”).

By wyrwać się z rąk psychofaga, trzeba zerwać z nim wszelkie kontakty. Nie pisać. Nie dzwonić. Nie odpowiadać na wiadomości. Pomóc w przejściu tego całego procesu i odzyskaniu kontroli nad własnym życiem pomóc może psychoterapia.

