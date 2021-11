Powstała mapa problemów w związkach. Zaskakujące, z czym boryka się większość par

Międzynarodowy zespół psychologów kierowany przez naukowców z Lancaster University postanowił zbadać, jakich problemów w związku doświadcza najczęściej ogół społeczeństwa. Przeprowadzono w tym celu pierwszą w historii analizę big data (z wykorzystaniem dużej ilości danych).

Mapa problemów w relacjach

Zespół przeanalizował cechy demograficzne i psychologiczne ponad 184 000 osób, które opisały swoje problemy w związku na anonimowym forum internetowym. Naukowcy byli następnie w stanie statystycznie określić najczęstsze tematy, które pojawiały się w każdym poście, tworząc „mapę” najczęstszych problemów w relacjach.

Najczęściej wymienianym problemem były kłopoty z komunikacją. Prawie 1 na 5 osób zauważyła trudności w omawianiu problemów, a 1 na 8 problemy w zaufaniu partnerowi.

Analizy wykazały, że najczęstszym tematem poruszanym przez osoby mówiące o swoich problemach w związku był ból emocjonalny spowodowany przez wymienione problemy, a nie sama ich istota. Opisywali go słowami takimi jak żal, zerwanie, płacz i złamane serce.

Mężczyźni cierpią w wyniku niepowodzeń miłosnych tak samo, jak kobiety

Nowe badania pokazały także skalę bólu emocjonalnego mężczyzn w przypadku niepowodzeń miłosnych. Wbrew powszechnym przekonaniom rozmawiali oni o złamanym sercu znacznie częściej niż kobiety. Badacze sugerują, że stereotyp mężczyzn mniej zaangażowanych emocjonalnie w związki może nie być trafny. Ponadto mężczyźni częściej szukali pomocy online niż kobiety.

„Fakt, że temat bólu serca był częściej omawiany przez mężczyzn, podkreśla, że są co najmniej tak samo emocjonalnie dotknięci problemami w związku jak kobiety” – powiedziała Charlotte Entwistle, główna autorka badania.

Autorzy badania sugerują, że odkrycia mogą również pomóc w przełamaniu stygmatyzacji osób poszukujących pomocy psychologicznej. Praca ta wskazuje również na ważne przyszłe kierunki dalszych badań. „Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że jesteśmy w stanie stworzyć niewiarygodnie dokładny obraz problemów w relacjach, z którymi borykają się zwykli ludzie, w oparciu wyłącznie o to, czym dzielą się w Internecie” – powiedział dr Ryan Boyd, jeden z badaczy w projekcie.

Co charakteryzuje nieszczęśliwe pary?

Bez względu na to, jak bardzo chcą to ukryć, nie tak trudno rozpoznać nieszczęśliwe pary. Co ich charakteryzuje?

Agresja pasywna

Nieszczęśliwe pary wybierają pasywną agresję dla wygrania kłótni. Nie chcą wdawać się w dyskusję z pełną argumentacją, ale chcą coś powiedzieć. Chcą, aby druga osoba odczuła ich argument. W wielu przypadkach zirytowany partner może nawet nie być świadomy pasywnej agresji. Agresja pasywna występuje w pewnym stopniu lub na różnych poziomach. Może być łagodna, w takim przypadku łatwo ją przeoczyć. Jednak jeśli jest to znaczny stopień, może powodować jeszcze większe nieszczęście.



Mało nowych doświadczeń

Pamiętasz, kiedy wydawało ci się, że cały czas pokazujesz coś nowego swojemu partnerowi? Dreszcz wspólnych, niepowtarzalnych doświadczeń sprawił, że związek był żywy i ekscytujący. Prawdopodobnie byłeś w tym zakochany. Spontaniczność sprawiła, że ​​byłeś podekscytowany, ponieważ nigdy nie wiedziałeś, co jest za rogiem. Nieszczęśliwe pary mogą stwierdzić, że te nowe doświadczenia już się nie zdarzają. Jednym z głównych powodów jest to, że prawdopodobnie nie spędzają razem tyle czasu.



Brak ekscytacji

Nieszczęśliwe pary mogą uznać, że ich związek nie jest już ekscytujący. Zabawne randki, tajne spotkania, spontaniczne wycieczki, namiętny seks, a nawet wyjątkowe prezenty zostały zastąpione pracą, dziećmi, obowiązkami domowymi lub innymi zajęciami życiowymi. Co gorsza, mogły pojawić się narkotyki lub alkohol. Po osiągnięciu tego punktu ciężko jest wrócić do związku, który jest spełniony, ale nie jest to niemożliwe. Obie strony muszą być gotowe odłożyć na bok swoje różnice i spróbować.



Ciągłe kłótnie

Jednym z najbardziej widocznych oznak nieszczęścia są ciągłe nieporozumienia lub spory. Może to dotyczyć czegoś tak znaczącego, jak oskarżenie o oszustwo lub czegoś tak drobnego, jak czyja kolej na zmywanie naczyń. Kiedy ktoś jest w nieszczęśliwym związku, wszystko ma potencjał, by denerwować. Wiele nieporozumień zdarza się, ponieważ nieszczęśliwe pary nie mówią sobie o rzeczach, które powinny wyjaśniać. To niezadowolenie może być źródłem nieszczęścia. Kiedy komunikacja się psuje, żadna ze stron nie wyraża tego, czego chce lub potrzebuje od związku. Rezultat ten może prowadzić do oburzenia, gniewu i rozczarowania, które przyczyniają się do nieszczęścia.



Czuły dotyk należy do przeszłości

Czasami pary mogą się tak przyzwyczaić, że nie czują się chętni o siebie zabiegać. Oznacza to, że drobne rzeczy, takie jak delikatne szepty do ucha, zabawne dotykanie i flirtowanie, już się nie zdarzają. Może to być tylko znak związku, który wymaga odświeżenia. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli pary w ogóle się nie dotykają. Brak uścisków i pocałunków wiele mówi. Mogą nawet schodzić sobie z drogi, aby uniknąć wzajemnego dotykania się – to znak poważnych problemów w związku.



Brak głębokich rozmów

Zdrowe, szczęśliwe pary mówią o wszystkim i wszystkim. Uwielbiają ze sobą rozmawiać, ponieważ są zarówno przyjaciółmi, jak i kochankami. Rozmowy często stają się intensywne i intelektualne, gdy pary dobrze się łączą. To prawie tak, jakby „nadawały na tej samej fali”. Dlatego byłoby dziwne, gdyby nie miały głębokich i znaczących rozmów. Jednowierszowe i jednowyrazowe odpowiedzi wskazują na napięcie między nimi. Brak kontaktu wzrokowego, gdy mówią do siebie, oznacza, że nie wszystko mówią szczerze. Te stłumione uczucia i wyrażenia mogą prowadzić do wielu nieszczęść.



Więcej towarzystwa telefonów

Pary, które są zawsze przy swoich telefonach, gdy są w pobliżu, po prostu nie zwracają na siebie uwagi. Może to być spowodowane tym, że stracili zainteresowanie sobą, lub celowo unikają się nawzajem. Tak czy inaczej, zwracanie większej uwagi na media społecznościowe niż partnera obok jest wyraźnym znakiem nieszczęśliwych par.Czytaj też:

Co wzmaga pożądanie? Promienie UV mogą mieć wpływ na popęd seksualny