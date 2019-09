Ten rodzaj ćwiczeń pomoże zwalczyć jesienną chandrę

Zmiana pory roku wcale nie musi nas zniechęcać do ćwiczeń. Śmiało możemy zmienić park na salę gimnastyczną lub basen. Jedną z propozycji na jesienny trening może być… Zumba. Zumba to taneczny trening aerobowy, łączący aerobik z krokami latynoskich tańców, czasem także z ćwiczeniami siłowymi. Jako dyscyplina powstała przypadkiem w Kolumbii pod koniec XX wieku. W poradniku znajdziesz m. in. odpowiedzi na pytania dla kogo ćwiczenia są przeznaczone, jakie są rodzaje oraz zalety treningu. Obejrzyj materiał wideo:

Taniec na jesienną chandrę i szczupłą sylwetkę

Zumba ma swoje kroki i swoją muzykę. Jeśli nie do końca ci to odpowiada, bądź też w twojej okolicy nie ma tego typu zajęć, nie zniechęcaj się. Taniec sam w sobie rewelacyjnie wpływa na nastrój i pomaga także modelować sylwetkę. Nie musisz spędzać kilku wieczorów w tygodniu na parkiecie. Możesz włączyć muzykę, gdy sprzątasz, prasujesz, zmywasz... lub zrobić w domu kameralną dyskotekę dla swoich najbliższych. Dzieci uwielbiają taką formę spędzania czasu. Szczególnie, gdy bawią się wspólnie z rodzicami.

Czytaj także:

Facebook i Instagram to całe twoje życie? 7 socialmediowych sztuczek na utratę wagi