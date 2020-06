Jak maksymalnie poprawić wydajność pracy w domu? 7 sprawdzonych strategii

Praca zdalna prawdopodobnie oznacza, że jesteś dostępny przez cały czas i nie masz chwili na zjedzenie śniadania w spokoju. Nie jesteś wprawdzie zabiegany w biurze, ale siedzisz i wytrwale pracujesz. Ale jest też druga strona medalu – rzecz, która dotyczy dużej liczby osób. Otóż jeśli cenisz sobie przerwy i traktujesz je priorytetowo, czasem wymykają się spod kontroli, mimowolnie zmieniając poukładaną pracę w dwugodzinne poszukiwanie w sieci nowej sukienki czy butów czy rozwiązywanie quizów. A w tle leci ulubiony program telewizyjny do kompletu.

Zatrzymanie się na chwilę, by popatrzeć przez okno lub przytulić psa, może sprawić, że poczujesz się leniwy, to z kolei wywoła poczucie winy, braku siły woli lub innej niemożliwości. Jednak dobrze przeżyte przerwy mogą poprawić poziom skupienia, naładować akumulatory i sprawić, że będziesz bardziej produktywny, a nawet szczęśliwszy. Jak zrobić to dobrze? Zostań z nami do końca, a poznasz siedem sposobów, aby te kilka minut przerwy naprawdę miało sens.

