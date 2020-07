5 najlepszych ćwiczeń dla diabetyków. Rekomendują je lekarze i trenerzy

Jednym z najczęstszych problemów związanych z cukrzycą typu II jest otyłość. Ponad 90 procent osób z tym schorzeniem ma nadwagę. Za każdym razem, gdy poziom cukru we krwi przekracza 140 mg / dl, ciało doświadcza uszkodzenia nerwów i komórek. Wiele osób uważa, żema cukrzycę, ponieważ ​​ich poziom cukru we krwi jest zagrożony, ale nie jest wystarczająco wysoki do oficjalnej diagnozy cukrzycy. Jest to znak ostrzegawczy z twojego ciała, że ​​musisz zapobiec rozwojowi tego ciężkiego stanu. Aby poprawić stan swojego zdrowia, niezbędna będzie regularna aktywność fizyczna.

Najlepsze ćwiczenia przy cukrzycy

American Diabetes Association (ADA) stwierdza, że ​​osoby w stanie przedcukrzycowym powinny co najmniej 150 minut ćwiczeń co tydzień, aby odwrócić ten stan. Ćwiczenia są kluczem do zachowania zdrowia i obniżenia poziomu cukru we krwi. Jeśli prowadzą siedzący tryb życia, rozpoczęcie takiej rutyny jest bardzo ważne. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią problemy zdrowotne, które mogą być nasilone przez energiczne ruchy.

